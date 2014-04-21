اعتقاد و ایمان به خدا رمز موفقیت ما در جنگ تحمیلی بود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی سید محمدعلی علوی گرگانی قبل از ظهر دوشنبه در دیدار یگان ویژه نیروی انتظامی که در دفتر این مرجع تقلید برگزار شد، اظهار داشت: خداوند می‌فرماید بندگان گناه می‌کنند و فقط ذات اقدس الهی است که می‌تواند توبه بندگان را قبول کند، خداوند آگاه است و می‌داند که در عالم زندگی انسان گناه می‌کند و آلوده می‌شود.

وی بیان داشت: فقط معصومان گناه نمی‌کنند و حتی فکر گناه را هم نمی‌کنند اما همه ما گناه می‌کنیم و اگر خدا در توبه را به روی ما باز نمی‌کرد دیگر بهشتی نداشتیم.

استاد برجسته حوزه عنوان کرد: خداوند بندگان را دوست می‌دارد و بسیار مهربان است و رحمتش بر غضبش پیشی گرفته و اگر خداوند به خاطر ظلممان ما را اذیت می‌کرد دیگر جنبنده‌ای در دنیا نمی‌ماند.

خداوند با ایجاد حجاب ما را از دیدن برخی جنایت‌ها حفظ کرده

وی افزود: خداوند حجاب قرار داده و به این وسیله ما بسیاری از خیانت‌های دنیا را نمی‌بینیم و اگر ما می‌دیدیم نمی‌توانستیم طاقت بیاوریم و زندگی آرامی نداشتیم.

آیت الله علوی گرگانی با بیان اینکه لطف خداوند بسیار زیاد است، تصریح کرد: خداوند به انسان‌ها میدان می‌دهد و دیده شده که افراد بسیاری پس از جنایت‌های زیاد پشیمان شده‌اند و خداوند برای اینکه مردم ناامید نشوند، خداوند در توبه را گشوده است.

این مرجع تقلید شیعیان ابراز داشت: خوب است ما آگاه شویم و کار خلاف خود را جبران کنیم و آن را از بین ببریم.

باید حیثیت خود را خودمان رعایت کنیم

وی با بیان اینکه رمز موفقیت ما در هشت سال جنگ تحمیلی اعتقاد و ایمان به خدا بود، عنوان کرد: نظام اسلامی نسبت به سایر کشور‌ها بهتر است و این به این معنا نیست که ما نقص نداریم اما در مقایسه با سایر کشور‌ها بهتریم و باید حیثیت خود را خودمان رعایت کنیم.

این مرجع تقلید شیعیان خطاب به جمع حاضر بیان داشت: شما خودتان را صاحب خانه بدانید که در این صورت احساس مسئولیت بیشتری کرده و عملتان بیشتر می‌شود.

آنچه وظیفه خود می‌دانید به آن عمل کنید

وی افزود: اگر احساس کمبود می‌کنید اگر می‌توانید آن را برطرف کنید و آنچه که وظیفه خود می‌دانید به آن عمل کنید و امیدوار باشید که خداوند توبه ما را قبول کند.

