مادران شهدا بر مبنای صداقت و ولایت پذیری فرزندان خود را فدا کردند

به گزارش خبرگزاري مهر، حجت الاسلام حميد رضا صادق زاده در اجتماع بزرگ زنان و مادران شهداي اين شهر به مناسبت ولادت حضرت فاطم زهرا (س) اظهار داشت: یکی از ویژگی های بارز شخصیتی حضرت زهرا (س) ستون معنویت بود که این ستون از مهم ترین مبانی زندگی ایشان بود.



وي افزود: صداقت ، گذشت، اطاعت از پیامبر(ص) و ولایت پذیری از دیگر ویژگی های حضرت زهرا (س) است که اگر بانوان در کنار ایجاد فضای محبت در خانه و زندگی این مباحث را در زندگی خود الگو قرار دهند، می توانند به موفقیت در زندگی خود دست یابند.



امام جمعه ورزنه با اشاره به مادران شهدا در پاسداری از انقلاب اسلامی گفت: مادران شهدا بر مبنای صداقت و ولایت پذیری فرزندان خود را برای حفظ دین و انقلاب فدا کردند.



وی با اشاره به زندگی اهل بیت (ع) افزود: البته روش اینکه زندگی خود را به زندگی این انوار مقدس نزدیک کنیم عمل به دستورات و الگو قرار دادن شیوه زندگی این بزرگواران است.



صادق زاده با اشاره به نقش زنان در دفاع از ولایت فقیه گفت: نقش زنان امروز در دفاع از ولایت فقیه و تربیت فرزندان بسیار مهم است و هر کسی که از ولایت دور شد و فاصله گرفت به سرانجام ناپسندی دچار خواهد شد و هر که به عشق و ارادت ولایت نائل شد سرانجام نیکویی را برای خود به ارمغان آورده است.



