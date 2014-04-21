45 آموزشگاه مروج سلامت در شهرستان بهار فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف سعیدی ظهر دوشنبه در همایش دانش آموزی که به مناسبت هفته سلامت در دبیرستان نمونه دولتی امام موسی کاظم (ع) شهر بهار برگزار شد، با اشاره به اینکه سلامت مهمترین رکن جامعه است، اظهار داشت: اگر به دنبال جامعه ای پویا هستیم باید سلامت افراد تأمین شود و ورزش و استفاده از غذاهای سالم سرلوحه کارها قرار گیرد تا زندگی سالم داشته باشیم.

سعیدی افزود: در شهرستان بهار 45 آموزشگاه مروج سلامت فعال است که تمامی این مدارس مجهز به جعبه کمکهای اولیه و لوله کشی صابون مایع هستند.

وی عنوان داشت: آموزش در ارتقاء سطح سلامت جامعه مهم است چراکه باید به دانش آموزان به عنوان سفیران فرهنگی در بین خانواده ها، آموزشهای لازم در خصوص بهداشت و سلامت داده شود.

سعیدی با اشاره به اینکه شعار امسال هفته سلامت که یک عمر سلامتی با خود مراقبتی است، اظهار داشت: بسیاری از برنامه های این هفته در راستای تبیین و تشریح سلامتی در بین اقشار مختلف مردم خواهد بود.

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان بهار نیز در این همایش گفت: پیشگیری از بروز بیماری ها و همچنین ارتقاء سطح دانش و آگاهی جامعه نسبت به بیماری ها جزء وظایف حوزه بهداشت و درمان است.

محمد به نشان به بيماري هاي واگيرداری ازجمله ايدز و هپاتيت كه در سراسر دنيا سلامت ميليونها انسان را به مخاطره انداخته است اشاره کرد و عنوان داشت: حوادث وسوانح، تصادف جاده اي، اعتياد، بيماري هاي رواني، عدم امنيت غذا وتغذيه ،مصرف خودسرانه دارو و خوددرماني از جمله عواملی است که سلامت انسان ها را در دنیای امروز به خطر می اندازد.

به نشان افزود: از بین بردن معضلاتی که به سلامت انسانها لطمه می زند نياز به عزم ملي و گامهايي توانمند دارد.