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۱ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۳:۴۲

همایش مرکز پزشکی حج و زیارت هلال احمر برگزار می شود

همایش مرکز پزشکی حج و زیارت هلال احمر برگزار می شود

معاون حج و عمره مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال احمر از برگزاری همایش نمایندگان استانی این مرکز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر عادل مقصودی‌نژاد با اعلام این خبر گفت: هر ساله پیش از موسم حج و به منظور آگاهی پزشکان منتخب حج سراسر کشور، همایش یکروزه‌ای برای تبیین برنامه‌ها و فرآیند پزشکی حج آن سال برگزار می‌شود.

وی افزود: به این منظور ۱۴ اردبهشت همایشی به همین منظور و با حضور نمایندگان استانی مرکز پزشکی حج و زیارت هلال‌احمر برگزار خواهد شد.

مقصودی نژاد تشریح فرآیند پزشکی حج در سال جاری، تشریح فرآیند انتخاب و ساماندهی پزشکان، تشریح فرآیند انجام معاینات و لزوم آن و نیز مبحث کمیسیونها، نظارت و ارزیابی بر پزشکان، ثبت معاینات و ساخت پرونده‌های الکترونیک زائر، آموزش و پژوهش و دارو و تجهیزات در حج را از جمله مباحث مطرح در این همایش عنوان کرد.

وی با اشاره به اینکه در پایان این همایش احکام نمایندگان استانی تحویل داده می‌شود، افزود: هدف از برگزاری این همایش یکسان‌سازی اطلاعات و دانش پزشکان حج و در نهایت ارائه بهترین خدمات بهداشتی و درمانی به زائران است.

کد مطلب 2275296

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