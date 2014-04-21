همایش مرکز پزشکی حج و زیارت هلال احمر برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر عادل مقصودی‌نژاد با اعلام این خبر گفت: هر ساله پیش از موسم حج و به منظور آگاهی پزشکان منتخب حج سراسر کشور، همایش یکروزه‌ای برای تبیین برنامه‌ها و فرآیند پزشکی حج آن سال برگزار می‌شود.

وی افزود: به این منظور ۱۴ اردبهشت همایشی به همین منظور و با حضور نمایندگان استانی مرکز پزشکی حج و زیارت هلال‌احمر برگزار خواهد شد.

مقصودی نژاد تشریح فرآیند پزشکی حج در سال جاری، تشریح فرآیند انتخاب و ساماندهی پزشکان، تشریح فرآیند انجام معاینات و لزوم آن و نیز مبحث کمیسیونها، نظارت و ارزیابی بر پزشکان، ثبت معاینات و ساخت پرونده‌های الکترونیک زائر، آموزش و پژوهش و دارو و تجهیزات در حج را از جمله مباحث مطرح در این همایش عنوان کرد.

وی با اشاره به اینکه در پایان این همایش احکام نمایندگان استانی تحویل داده می‌شود، افزود: هدف از برگزاری این همایش یکسان‌سازی اطلاعات و دانش پزشکان حج و در نهایت ارائه بهترین خدمات بهداشتی و درمانی به زائران است.