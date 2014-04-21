40 تانکر سمپاش مبارزه با آفت سن در اراضی کشاورزی بروجرد را انجام می دهند

مهرداد غضنفری در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با وضعیت بحرانی ازدیاد آفت سن در مزارع بروجرد اظهار داشت: در حال حاضر برای مبارزه و کنترل آفت سن در استان نسبت به ایجاد یک قرارگاه ویژه در شهرهای نورآباد، کوهدشت و بروجرد اقدام کرده ایم.

وی با بیان اینکه برای مبارزه با آفت سن در استان از همه ظرفیت های دولتی استفاده کرده ایم، افزود: برای این کار تخصیص 100 درصدی اعتبارات لازم است که البته مقرر شده مبلغ 200 میلیون تومان جهت مبارزه و کنترل آفت سن در استان اختصاص داده شود.

غضنفری ادامه داد: وظیفه ما تنها آگاهی دادن به کشاورزان بوده و سمپاشی از طریق هواپیما و خدمات ویژه از حیطه جهاد کشاورزی خارج شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان با بیان اینکه اراضی کشاورزی هر لحظه با آفت سن خسارات زیادی را متحمل می شوند، تصریح کرد: برنامه سمپاشی مزارع بروجرد نیز تحت کنترل است.

وی افزود: 40 تانکر سمپاش برای مبارزه با آفت سن اراضی سطح شهرستان بروجرد به کار گرفته شده است.