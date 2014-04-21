به گزارش خبرنگار مهر، الهام بارگاهی صبح دوشنبه در نشست شورای شهر بوشهر ضمن تبریک به مناسبت سالروز میلاد حضرت فاطمه زهرا(س) اظهار داشت: ترویج فرهنگ فاطمی در سطح جامعه از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و باید با برگزاری برنامه‌های مختلف در این مسیر گام برداریم.

وی اضافه کرد: تبیین ویژگی‌های شخصیتی و رفتاری بانو حضرت فاطمه زهرا(س) برای الگوگیری جوانان به ویژه بانوان نیز نقش مهمی در داشتن جامعه سالم و به دور از ناهنجاری‌ها خواهد داشت.

این عضو شورای شهر بوشهر ادامه داد: ثمره 35 سال کارنامه جمهوری اسلامی ارزش نهادن به نقش بانوان در تمامی عرصه‌ها بوده و باعث شده که انبوهی از زنان فرهیخته در تمامی قسمت‌های کشوری مسئولیت‌های بزرگ برعهده بگیرند.

وی در ادامه تصریح کرد: پیشنهاد می کنم ساعاتی را مخصوص بانوان در پارک اختصاصی بانوان قرار داده تا بتوانند حداقل از مکانی که برای خودشان در نظر گرفته شده استفاده مطلوبی ببرند.

بارگاهی اظهار داشت: برای ترویج پوشش‌های فاطمه زهرا و الگو پذیری از این بانوی بزرگوار برپا بانوان ایرانی شوی لباسی با این مضمون در بوشهر برگزار کرده تا بانوان بتوانند بهتر و بیشتر از این پوشش‌ها استفاده کنند.

