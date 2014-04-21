به گزارش خبرگزاری مهر علی‌اصغر فانی صبح دوشنبه در سفر به استان خراسان رضوی ضمن بازدید از مجتمع آموزشی المهدی گفت: برگزاری کلای های موضوعی در مدارس اهمیت دارد، چرا که به این کلاس‌ها باعث افزایش جذابیت دروس برای دانش‌آموزان می‌شود.

وزیر آموزش و پرورش در بخش دیگری از این بازدید با حضور در آزمایشگاه این مجتمع کار عملی را مکمل کار تئوری دانست و افزود: باید بتوانیم با عملی کردن تئوری‌ها بهتر از گذشته برای کشور موثر باشیم.

فانی همچنین از کتابخانه مرکزی، کلاس‌ موضوعی زبان، نمایشگاه دست‌سازه‌های فیزیک و سایر بخش‌های مجتمع المهدی بازدید کرد.

وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: امیدوارم سال به سال حضور دانش‌آموزان فنی و حرفه‌ای در دانشگاه‌های کشور افزایش یابد تا از این طریق به آبادانی و توسعه کشور کمک شود.

فانی تصریح کرد: ما در زمان جنگ هم با وجود محدودیت‌ها توانستیم بسیار خوب عمل کنیم و موفق شویم؛ هم‌اکنون نیز در جبهه فرهنگی موفق هستیم و مطابق گفته رئیس‌جمهور که فرمودند به آینده امیدواریم، باید امید در دل تک تک دانش‌آموزان ما تداوم پیدا کند.

وزیر آموزش و پرورش در ادامه این سفر به دیدار خانواده دانش اموز شهید سید محمود سهمیه حصار رفت و گفت: تکلیف ما این است که فرهنگ شهادت را به نسل آینده منتقل کنیم و امیدوارم که شهداء ما را در انجام هر چه بهتر رسالت خود یاری نمایند.

مادر دانش آموز شهید در ادامه خطاب به وزیر آموزش و پرورش عنوان داشت: فرزندان من عاشق جبهه و تشنه شهادت بودند که به سمت جبهه رفتند و امیدوارم که آنها شما را در روز قیامت شفاعت نمایند.

سید محمود سهمیه حصار دانش آموز موفق مدرسه راهنمایی عاملی در تنگه چذابه سومار در سال 1361به درجه رفیع شهادت نائل شد و برادرش سید جواد سهمیه حصار نیز در سال 1362 مفقود الاثر، در سال 1370 تشیع و در گلزار شهداء بهشت رضا به خاک سپرده شد.