کشف 140 هزار نخ سیگار قاچاق در محورهای استان زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ جعفر رحمتی افزوذ: از یک دستگاه مینی‌بوس مقدار زیادی سیگار قاچاق کشف و ضبط شد.



وی با اشاره به اینکه این دستگاه مینی‌بوس حامل کالای قاچاق در محورهای استان زنجان در حال تردد بوده است، تصریح کرد: با تلاش ماموران این خودرو شناسایی و متهم دستگیر شد.



رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان زنجان،با بیان اینکه ماموران انتظامی مبارزه با کالای قاچاق در قالب تیم‌های مختلف موفق به کشف خودروهای دارای قاچاق شده است گفت: این خودرو نیز در محور زنجان به میانه شناسایی و متوقف شده است.



سرهنگ رحمتی، میزان کالای قاچاق این خودرو را 140 هزار نخ سیگار اعلام کردوافزود: 3 هزار و 808 عدد پوشاک نیز از سایر کالاهای داخل این خودرو بوده است.



وی از توقیف یک دستگاه خودرو پراید در محور خدابنده خبر داد و افزود: از این دستگاه نیز 238 روغن زیتون، 23 هزار آدامس خارجی و 2 هزار و 171 شکلات قاچاق کشف و ضبط شده است.

بی احتیاطی راننده پراید بازی کودکانه را ناتمام گذاشت



رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی استان زنجان گفت: غفلت و بی احتیاطی راننده پراید در زنجان، بازی کودکانه را ناتمام گذاشت



سرهنگ مقصود شمس‌آذر اظهار داشت: ساعت 19 و 30 دقیقه روز 31 فروردین ماه تلفن 110 به صدا درآمد، پشت خط شهروندی بود که از یک تصادف مرگبار خبر می‌داد، یک بچه پنج ساله زیر چرخ‌های پراید مانده است.



وی گفت: بلافاصله پس از دریافت این خبر سریعا ماموران به محل حادثه واقع در کوی فرهنگ، میدان گل‌ها اعزام شدند.



رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی استان زنجان گفت: در محل حادثه جمعیت زیادی جمع شده بودند و کودک بلافاصله برای مداوا به بیمارستان منتقل شد.



سرهنگ شمس آذر تاکید کرد: کودک پنج ساله به نام «امیر مهدی-س» به علت شدت جراحات وارده جانش را در بیمارستان از دست می‌دهد.



وی گفت: متاسفانه این حادثه در اثر غفلت و بی احتیاطی راننده، بازی کودکانه امیر مهدی پنج ساله را ناتمام و داغ را بر دل مادرش گذاشت.



رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان زنجان ، یاد آورشد: این بی احتیاطی اتفاقی تلخ را رقم زد تا نگاه‌های کودکانه طفلی معصوم را در ابدیت نظاره‌گر ضجه‌ها و شیون‌های مادرانه و بی‌ تابی‌‌های پدرانه باشد.

خواب آلودگی جان راننده وانت پیکان را در زنجان گرفت



سرپرست پلیس راه استان زنجان با اشاره به واژگونی خودروی وانت پیکان در محور خدابنده به ابهر گفت: راننده این خودرو جان خود را از دست داده است



سرهنگ علی اصغر شیرمحمدی با اشاره به واژگونی یک خودرو در محور خدابنده به ابهر اظهار داشت: این تصادف ساعت چهار بامداد امروز روی داده است.



وی خودروی واژگون شده در محور خدابنده به ابهر را وانت پیکان اعلام کرد و گفت: دلیل این واژگونی خستگی و خواب آلودگی راننده گزارش شده است.



سرپرست پلیس راه استان زنجان، با بیان اینکه راننده خودروی وانت پیکان در واژگونی این خودرو فوت کرده، افزود: سرنشین این خودرو هم به دلیل مصدومیت در بیمارستان بستری شده است.



سرهنگ شیر محمدی محل وقوع تصادف خدابنده به ابهر کیلومتر 12 این جاده اعلام کرد.