تهذیب نفس از مهمترین اثرات اعتکاف است

حجت الاسلام علی کاروند در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: ۲۰ مسجد در این شهرستان از معتکفان ثبت نام به عمل می آورند.

سرپرست تبلیغات اسلامی شهرستان تویسرکان افزود: ماه رجب دارای فضایل بسیاری است و ائمه اطهار(ع) نیز به استغفار، روزه و اعتکاف در آن که از فضیلت خاصی برخوردار است، تاکید کرده اند.

وی با اشاره به نقش اعتکاف در سازندگی روح و کنترل ناهنجاری های اجتماعی، بیان داشت: از مهمترین اثرات اعتکاف تربیت و تهذیب نفس است که نتیجه آن اخلاق فردی و اجتماعی انسان است و سه روز در مسجد ماندن و معتکف شدن در راستای مقابله با شیطان درون و برون است.

حجت‌الاسلام کاروند با اشاره به آثار و برکات ذکر خدا در آرامش روح و اخلاق فردی و اجتماعی فرد، ادامه داد: یکی از جلوه های زیبای ارتباط با خدا و اساسی ترین راه سلوک ذکر است که آثاری از جمله یاد خدا نسبت به بنده، روشنی دل، آرامش قلب، ترس ازخدا، بخشش گناهان، زدودن غم و اندوه و نجات از غفلت دارد که درخلوت اعتکاف میسر است.

سرپرست تبلیغات اسلامی شهرستان تویسرکان گفت: يكى از سنت‏هاى حسنه و مستحبات اسلامى كه پس ازپيروزى انقلاب اسلامى احيا شد، سنت مبارك اعتكاف است.

وی عنوان داشت: اين سنت، در طول تاريخ اسلام و اديان آسمانى طرفداران و عاملانى داشته و در بلاد اسلامى به طور عموم و شهرهاى شيعه و مراكز حوزوى بطور خاص مورد توجه بوده است.

حجت الاسلام کاروند ابراز داشت: اين عبادت كه قبل از پيروزى انقلاب اسلامى حالت فراگير و عمومى نداشت، در چند سال اخير در ميان جمع كثيرى از صالحان و نيكان و خواهران و برادران دينى از اقشار گوناگون اجتماعى به ويژه دانشجويان و طلاب، متداول شده و مساجد بسيارى از شهرهاى ايران و جهان اسلام پذيراى مهمانان خدا در ايام البيض ماه پر بركت رجب است.

سرپرست تبلیغات اسلامی شهرستان تویسرکان اذعان داشت: اشتغال انسان به كار و زندگى و مسئوليت‏هاى اجتماعى،گاهى موجب غفلت مىیشود و توجه به كار انسان را گاه از توجه به هدف باز می‏دارد.

حجت الاسلام کاروند در پایان گفت: همچنین باید توجه داشت که اعتكاف، آب حيات بخش در كوير غفلت‏ها است.