کلنگ احداث خانه جودوی البرز در مجموعه ورزشی کیانپور زده شد

عباس سلگی رئیس هیئت جودو استان البرز در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص کلنگ احداث خانه جودو اظهار کرد: سرانجام پس از 3 سال پیگیری مداوم از سوی این هیئت و اداره کل ورزش وجوانان اعتبار لازم برای احداث این فضای اختصاصی فراهم شد و ظهر امروز کلنگ احداث آن با حضور مدیران استان و رئیس فدراسیون جودو در مجموعه شهید کیانپور به زمین زده شد.

وی با ابراز خرسندی از این اتفاق گفت: احداث خانه جودو استان البرز یک تحول اساسی در این ورزش مستعد استان ایجاد می کند و ما این امیدواری را داریم تا در سال های آتی نقش آفرینی بیشتری در این ورزش کشور داشته باشیم.

رئیس هیئت جودو استان البرز با بیان اینکه در نقشه این فضای اختصاصی نیازهای آموزشی، اردویی و اداری دیده شده است گفت: در حال حاضر برای برپایی اردوهای آماده سازی تیم های خود با مشکلات زیادی روبرو هستیم و اضافه شدن این فضای جدید کار ما را برای استعدادیابی و تدارک تیم ها به شکل محسوسی تسهیل می کند.

سلگی به جایگاه البرز در کشور هم اشاره کرد و گفت: سال گذشته در تمام مسابقات و رویدادهای کشوری حضور یافتیم که در مسابقات لیگ کشور تیم نوجوانان ما برای سومین سال پیاپی عنوان سوم را کسب کرد و7 نونهال و نوجوان ما به اردوی تیم ملی کشور راه یافتند که حد نصابی کم سابقه در میان استان های مختلف محسوب می شود