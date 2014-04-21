19 هزار مورد بازرسی در طرح نظارتی نوروز 93 انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین شیر علی زاده بعدازظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران بیان داشت: طرح نظارتي ويژه نوروز با هدف نظارتي ويژه بركالا و خدمات پرمصرف اين ايام از جمله پوشاك، كيف و كفش، شيريني، آجيل، گوشت، مرغ، ميوه، هتلها، رستورانهاي بين راهي و حمل و نقل برون شهري از تاريخ 15 اسفند 92 لغايت 15 فروردين 93 در استان هرمزگان برگزار گرديد.

شیر علی زاده عنوان کرد: در اين طرح نظارتي از بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت، بازرسان اتاق اصناف و نيروهاي ستادي سازمان صنعت، معدن و تجارت و هيئت رئيسه اتحاديه هاي صنفي استفاده شد.

وی گفت: به منظور دسترسي آسان شهروندان و رسيدگي سريع به شكايات و گزارشات مردمي 2 ستاد ثابت بر ای دريافت گزارشات مردمي در شهر بندرعباس تشكيل شد.

وی عملکرد حوزه بازرسی در اجراي طرح مذكور را 19251 بازرسي از واحدهاي صنفي اعللام کرد و گفت: تعداد 1398 پرونده تخلف تنظيم گرديد که تعداد تخلفات كشف شده سه هزار و 20 مورد و ارزش ريالي پروندههاي تشكيل شده به مبلغ 2.518 میلیون ريال است. همچنین در این مدت شش واحد صنفی به علت تخلف پلمپ و 1 واحد صنفی به نصب پارچه محکوم گردیدند.

شیر علی زاده اظهار داشتند : در مدت اجراي طرح نظارتي گشتهاي مشتركي به اتفاق كارشناسان اداره كل تعزيرات حكومتي ، شبكه بهداشت ، ميراث فرهنگي و گردشگري ، سازمان پايانهها و اماكن نيروي انتظامي از رستورانها و هتلها ، مراكز تفريحي و گردشگري و گشت مشترك به اتفاق رئيس مجمع امور صنفي و اتحاديههاي صنفي از واحدهاي صنفي بعمل بازرسی بعمل آمد.