یک سالن ورزشی با اختصاص اعتبارات سفر رهبر معظم انقلاب به قم احداث شد

عباس جهان بینی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: آغاز عمليات احداث سالن ورزشي حضرت ابوالفضل (ع) در منطقه امامزاده ابراهيم قم از مرداد ماه سال 1392 صورت گرفت و خوشبختانه ظرف حدود 8 ماه این سالن آماده بهره برداری و استفاده علاقمندان به ورزش شد.

وی در ادامه بیان داشت: در سفر پر خير و برکت رهبر معظم انقلاب به استان قم که در سال 1389 صورت گرفت، چندين طرح ورزشي در مصوبات قرار داشت که خوشبختانه بيشتر آنها اجرايي شده و به زودي در اختيار جامعه ورزش و جوانان قرار مي‌گيرد.

جهان بینی عنوان کرد: احداث سالن ورزشي منطقه امامزاده ابراهيم قم در زميني به مساحت 1170 متر که از مصوبات سفر رهبري به قم محسوب مي‌شود با نام سالن ورزشي حضرت ابوالفضل (ع) در خيابان امامزاده ابراهيم منطقه نيروگاه در حالی صورت پذیرفت که هزينه خريد زمين و احداث اين پروژه از محل اعتبارات رديف دفتر مقام معظم رهبري تامین شد.

مدير کل ورزش و جوانان استان قم اضافه کرد: سالن چند منظوره حضرت ابوالفضل (ع) مي‌تواند بخش مهمي از نيازهاي نوجوانان و جوانان ورزشکار و مردم ورزش دوست منطقه امامزاده ابراهيم را به فضا و امکانات مطلوب ورزشي تامين کند.

وي ابراز داشت:‌ در فاز دوم اين طرح نيز احداث يک باب سالن ورزش‌هاي زورخانه‌اي و باستاني نيز پيش بيني شده است، ضمن اينکه پيش بيني ما این بود که طرح سالن ورزشي حضرت ابوالفضل (ع) ظرف مدت کمتر از یک سال به بهره‌برداري برسد و در اختيار جامعه ورزش و جوانان قرار گيرد که خوشبختانه اینگونه شد.

جهان بینی یاد آور شد: سالن ورزشی چند منظوره حضرت ابوالفضل (ع) در کوچه شماره 43 خیابان امامزاده ابراهیم قم واقع شده است و اعتبار هزینه شده برای احداث این سالن یک میلیارد و 400 میلیون تومان از اعتبارات خاص سفر رهبر انقلاب به استان قم است.

وی در ادامه ابراز کرد: این سالن که اعتبارات اختصاص یافته سفر رهبر معظم انقلاب به قم ساخته شده است، قابلیت فعالیت چندین رشته ورزشی از جمله فوتبال، فوتسال، والیبال، بسکتبال و هندبال را دارد و ما انتظار داریم که با احدثا این سالن ورزش بانوان نیز در این منطقه رونق بگیرد.