به گزارش خبرنگار مهر، ایرج کلانتری با اشاره به برگزاری دومین همایش بین المللی معماری معاصر با بیان اینکه در معماری شهر تهران آشفتگی وجود دارد، گفت: ارزش‌های زیبایی شناسی از کشور رخت بربسته است و انعکاس آن بر معماری به شدت آسیب پذیر بوده است.

وی با بیان اینکه حرفه معماری بستر مناسبی برای سوداگری است، اظهار داشت: حرفه معماران وابسته به ارزش افزوده شده است و ارزش زمین و هزینه ساختمان متغیری است که دست همه را می بندد.

رییس هیئت اجرایی شورای هماهنگی انجمن‌های صنفی، مهندسی تصریح کرد: قشری که اطلاعی از معماری ندارد و قوانین شهری به نفع آنها عمل می کند وارد این حوزه شده اند بنابراین منحنی معماری روند نزولی را طی می کند.

کلانتری با بیان اینکه نظام فنی - اجرایی کشور تعرفه حق الزحمه معمار را براساس هزینه ساخت تعیین کرده است، بیان کرد: در حالیکه در معاملات ملکی یک درصد از قیمت زمین و ملک به بنگاه های املاک داده میشود.

وی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر درباره جایگاه معماری در طرح تفصیلی شهر تهران، اظهار داشت: جایگاه معماری در این طرح و دیگر طرح‌های مدیریت شهری بسیار کم است البته در ابتدای طرح تفصیلی، انجمن صنفی مهندسان مشاور وارد یک رابطه منطقی درست شده بود اما پس از مدتی این رابطه قطع شد.

در ادامه مقداد شریف دبیر همایش بین المللی معماری معاصر با بیان اینکه در خیابان‌ها نماهایی موسوم به نمای رومی یا نماهای عجیب و غربی بدون فکر و براساس تمایلات شخصی بسازبفروش ها دیده می شود، گفت: ممانعت قانونی هم برای این دسته از افراد وجود ندارد درصورتیکه معماری ساختمان ها باید نشات گرفته از میراث گذشتگان باشد.

وی با بیان اینکه تهران در حال تبدیل شدن به جولانگاه معماری رومی است و اگر فکری برای آن نشود به سرعت چهره تهران را از بین می‌برد، بیان کرد: اگر ده سال دیگر این روند معماری نامناسب ادامه پیدا کند نشانی از ایرانی بودن در شهرها نمی‌بینیم.

شریف با تاکید بر اینکه شاخص ترین هنر هر کشوری معماری آن است، اظهار داشت: خانه‌ها تبدیل به مسکن و سپس به کالایی برای تجارت و سود شده است و این وضعیت ضربات جبران ناپذیری را به بدنه فرهنگی کشور وارد می‌کند.

دبیر همایش بین المللی معماری معاصر تصریح کرد: عدم آگاهی عموم جامعه به معماری از دیگر چالش‌های فرهنگی جامعه است زیرا در حال حاضر مشاوران املاک، پزشکان و بازاریان وارد بخش مسکن شده‌اند و جایگاه تفکر و اندیشه در ساخت خانه‌ها خالی است.

در ادامه شهاب کاتوزیان یکی از اساتید معماری با بیان اینکه اگر اندیشه را از معماری حذف کنیم، معماری تبدیل به خانه سازی می‌شود، گفت: اگر معماری را از شهر جدا کنیم این اتفاقی که در تهران افتاده مشاهده می شود زیرا معماری از شهر جدا نیست ضمن آنکه معماری و دنیای دیجیتال دردنیای امروزی از هم جدا شدند و نرم افزارها جایگزین تفکر در معماری شده اند.

کاتوزیان با اشاره به حضور پیتر آیزمن به عنوان تاثیرگذارترین معمار در نیمه دوم قرن بیستم در این همایش، اظهار داشت: باید به دنبال این باشیم که جدایی بین معماری و اندیشه را از بین ببریم البته جدایی میان معماری و شهر در همه جای دنیا وجود دارد اما سوال اینست که امروز چه برنامه‌های برای رفع این جدایی داریم.

همچنین رضا دانشمیر یکی دیگر از اساتید معماری با بیان اینکه معتقدم از ابتدای دوران شکوفایی معماری هستیم، بیان کرد: تهران شرایط آشفته ای دارد اما ظرفیت در آشفتگی ایجاد می‌شود و خلاقیت در این شرایط بوجود می آید.

وی با بیان اینکه باید اجازه داد تا پیش بینی نشده‌ها امکان ظهور پیدا کنند، گفت: معماری برای نسل جوان جذاب است و به آن فکر می‌کنند بنابراین باید فرصت بروز خلاقیت را به این نسل داد.