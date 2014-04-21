صاعقه جان یک نفر در سیستان و بلوچستان را گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، بر اثر برخورد صاعقه با زمین یک نفر از روستائیان ساکن دربخش جالق سراوان به دلیل سوختگی شدید جان خود را از دست داد.

احمد نصرتی ساکن روستای ناهوک در بخش جالق سراوان در جنوب سیستان و بلوچستان شب گذشته به دلیل برخورد صاعقه در گذشت.

رییس جمعیت هلال احمر شهرستان سراوان در این رابطه گفت: شدت بارش ها و جاری شدن سیلاب در رودخانه های محلی همچنین موجب غرق شدگی سه خودروی سواری شد.

بهمن دهواری در گفتگو با مهر بیان داشت: بارش بیش از 55 میلیمتری باران در ناهوک سراوان همچنین روز گذشته موجب جاری شدن سیل و غرق شدگی سه خودروی سواری شد.

وی افزود: خوشبختانه این حادثه تلفات جانی در بر نداشت و با تلاش سه ساعته نیروهای امدادی این جمعیت این خودرو ها از آب بیرون کشیده شد.

وی به شهروندان و همچنین ساکنان روستاهای این منطقه توصیه کرد به منظور جلوگیری از هر گونه حادثه احتمالی از تردد در نقاط مرتفع وهمچنین استقرار در حاشیه رودخانه های محلی جدا پرهیز کنند.