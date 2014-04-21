به گزارش خبرگزاری مهر،حبیب ایل بیگی مدیرعامل انجمن سینمای جوان طی حکمی فرید فرخنده کیش را به سمت «قائم مقام مدیرعامل در امور مناطق و استان‌ها» منصوب کرد.

در بخشی از حکم حبیب ایل‌بیگی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل انجمن سینمای جوان خطاب به فرید فرخنده کیش آمده است:

نظر به شایستگی، تجارب و سوایق ارزشمند جنابعالی در عرصه مدیریت فرهنگی و سینمایی کشور به موجب این حکم به سمت «معاونت امور مناطق و استان‌های انجمن سینما جوانان ایران» منصوب می‌شوید.

این معاونت به‌عنوان «قائم مقام مدیرعامل در امور مناطق و استان‌ها» ضمن هماهنگی با دیگر معاونت‌های انجمن نسبت به اجرای سیاست‌ها و خط مشی اجرایی و ابلاغی از طرف مدیرعامل و برنامه‌های مصوب شوراهای برنامه ریزی و مشورتی در حوزه آموزشی، تولید، جشنواره‌ها و بازرگانی اقدام خواهد کرد.

فرید فرخنده کیش متولد سال 1337 در تهران و دارای مدرک تحصیلی کارشناسی مهندسی عمران، کارشناسی ارتباط تصویری(گرافیک)، کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی (استراتژیک) است.

در کارنامه حرفه‌ای وی مواردی همچون:مدیر آماده سازی و چاپ و توزیع کتاب‌های درسی، مدیر برنامه‌ریزی گروه هنر فنی ومشاور مدیرعامل در امور فرهنگی هنری و سرپرست واحد تحقیقات مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی ،معاون تحقیقات و آموزش انجمن سینمای جوانان ایران و مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، معاون آموزش و پژوهش مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، مشاور مدیرعامل در امور پژوهشی و آموزش مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، مشاور ارشد مدیرعامل و مدیر امور استان‌های بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای مدیر امور فرهنگی و تولید سازمان سینمایی سوره حوزه هنری، مدرس دانشگاه رجایی، مدیر آماده سازی مجلات رشد رشته تخصصی، عضو کمیته تخصصی سینمای مستند فرهنگستان هنر، دبیر اجرایی نحستین همایش ملی انیمیشن ایران، دبیر جشنواره امام رضا (ع)، مشاور دبیر هشتمین جشنواره فیلم کوتاه دینی رویش و...

