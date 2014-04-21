اختلال دریافت شبکه های تلویزیونی صدا و سیما در غرب کرمانشاه رفع شد

به گزارش خبرنگار مهر، چندی پیش خبرگزاری مهر گزارشی تحت عنوان گلایه مردم از دریافت نامناسب شبکه های صدا و سیما در غرب کرمانشاه از مشکلات مردم شهرستانهای غربی استان در دریافت شبکه های تلویزیونی منتشر کرد. که این گزارش واکنش های زیادی به دنبال داشت.

برخی از مردم این شهرستانها در گفتگو با خبرنگار مهر از نداشتن شبکه های تلویزیونی در شهر خود، ابراز نارضایتی کرده بودند و از مسئولان درخواست داشتند که این معضل را سریعتا حل کنند.

رضا رحیمی، مدیرکل صداوسیمای مرکز استان کرمانشاه در این باره به خبرنگار مهر گفت: تاکنون که مشکل خاصی از این شهرستانها به این مرکز گزارش نشده است، ولی با این وجود اکیپی فنی را به شهرستانهای مذکور گسیل خواهیم کرد تا مشکلات احتمالی در این مناطق را رصد کنند.

خوشبختانه پس از انتشار این گزارش در خبرگزاری مهر کرمانشاه، مسئولان امر پس از بررسی مشکلات آنتن دهی در این شهرستانها در سریعترین زمان ممکن اقدام به برطرف کردن معضل آنتن دهی در این مناطق کردند.

بعد از انتشار این گزارش دوباره شبکه های تلویزیونی به شهرستانهای مذکور بازگشت و همین عاملی شد که مردم برخی از شهرهای کرندغرب و سرپل ذهاب در تماس با دفتر خبرگزاری مهر کرمانشاه از تلاش این خبرگزاری برای رفع مشکلات مردم تشکر کنند.

"دوپیکر" یکی از شهروندان سرپل ذهابی که در تهیه گزارش مذکور خبرنگاران خبرگزاری مهر را یاری کرده بود، در گفتگوی مجدد با مهر اظهار داشت: متاسفانه بیش از 6 ماه بود که مردم شهرستانهایی همانند سرپل ذهاب و کرندغرب از داشتن شبکه های تلویزیونی محروم بودند و تنها می توانستند که یک یا دو شبکه را دریافت کنند.

وی عنوان کرد: برخی از مردم این شهرها برای استفاده از شبکه های تلویزیونی مجبور به خرید دستگاه دیجیتال شده بودند و متاسفانه برخی دیگر از خانواده ها به علت وجود این معضل به سمت استفاده از ماهواره کشانده شده بودند که این موضوع باعث دل نگرانی بسیاری از فعالان و دلسوزان فرهنگ در این خطه شده بود.

دوپیکر گفت: خوشبختانه بعد از در جریان قرار دادن خبرنگار مهر و انعکاس این معضل در این خبرگزاری، کمتر از 24 ساعت مسئولان امر به سرعت به مشکل مردم این مناطق رسیدگی کردند و خوشبختانه دوباره شبکه های تلویزیونی به این شهرها برگشت و مردم دیگر اجباری برای خرید دستگاههای دیجیتال و ماهواره ندارند که این مایه خوشحالی است.

حاجی رستمی از اهالی کرندغرب نیز که در گزارش مذکور از نداشتن شبکه های تلویزیونی در شهرش شکایت کرده بود، این بار در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام رضایت خود از عملکرد مسئولان امر، به نمایندگی مردم کرندغرب، از خبرنگاران خبرگزاری مهر استان کرمانشاه تشکر کردند.

وی اظهار داشت: بسیار خوشحالم که می بینم یک رسانه تا چه میزان می تواند موثر باشد و نیز خرسندم که می بینم هنوز هستند رسانه هایی که به فکر رفع مشکلات روزمره مردم هستند.

این شهروند کرندی بیان داشت: همچنین از مسئولان درخواست دارم که بیشتر از این به شهرستانهای غربی استان توجه داشته باشند و اجازه ندهند که این مناطق در فقر اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی به سر ببرند.

در حال حاضر تمامی شبکه های تلویزیونی در شهرستانهای غربی استان کرمانشاه قابل دریافت است و تاکنون گزارشی از قطع مجدد این شبکه ها در این مناطق مخابره نشده است.