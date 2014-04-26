شرط اجرایی شدن سیاستهای سلامت/ ساختار وزارت بهداشت باید تغییر کند

محمد شریفی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر به سیاستهای کلی سلامت که مقام معظم رهبری ابلاغ فرموده اند، اشاره کرد و افزود: جامعه پرستاری ضمن استقبال از سیاستهای ابلاغی در حوزه سلامت، بر روی چند بند از این سیاستها، نکاتی برای گفتن دارد.

دبیرکل خانه پرستار به موضوع افزایش و بهبود کیفیت و ایمنی خدمات و مراقبتهای جامع سلامت با محوریت عدالت (بند 8 سیاستهای کلی سلامت)، اشاره کرد و گفت: اصلاح نظام پرداخت مبتنی بر کیفیت عملکرد و...، از دیگر بندهای سیاستهای ابلاغی است که جامعه پرستاری امیدوار است وزارت بهداشت در عمل، پایبندی خود به این سیاستها را نشان دهد.

وی در همین زمینه ادامه داد: متاسفانه سیاستهای گذشته و فعلی وزارت بهداشت در تعارض با سیاستهای ابلاغی در حوزه سلامت است، به طوریکه شاهد ارائه کیفیت پایین خدمات درمانی و بهداشتی به مردم هستیم که دچار خسارت و مرگ و میر می شوند.

عضو شورای عالی نظام پرستاری با عنوان این مطلب که بی عدالتی و تبعیض در وزارت بهداشت بیداد می کند، افزود: تبعیض در پرداختها تا 300 برابر، پرداخت تعرفه فقط بابت خدمات پزشکی به رغم اینکه پرستاران خدمات زیادی انجام می دهند و همچنین، تصمیم گیریهای پزشک سالانه در وزارت بهداشت، از جمله مواردی است که باعث می شود تا ساختار این وزارتخانه برای اجرای سیاستهای کلی سلامت، تغییر کند.

شریفی مقدم با تاکید بر اینکه سیستمهای بالادستی مثل دولت و مجلس می بایست وارد عمل شوند، تصریح کرد: ساختار مدیریتی و نخ نمای وزارت بهداشت که فقط منافع گروه خاصی را دنبال می کند، می بایست تغییر کرده و بازسازی شود. به طوریکه، ساختار فعلی این وزارتخانه باید متلاشی و ساختار جدیدی مبتنی بر سیاستهای ابلاغی رهبری در حوزه سلامت، ایجاد شود و وزارت بهداشت در چارچوب این ساختار حرکت کند تا بتوان سیاستهای کلی سلامت را اجرایی ساخت.

وی ادامه داد: واقعیت این است که با این ساختاری که بر وزارت بهداشت حاکم است، اجرای سیاستهای کلی سلامت سخت خواهد بود.

شریفی مقدم با تاکید مجدد بر اینکه اجرای سیاستهای کلی سلامت می تواند نظام سلامت کشورمان را دگرگون سازد، اظهارداشت: امیدواریم وزارت بهداشت، دولت و مجلس و همچنین سیستمهای نظارتی، این موضوع را رها نکنند.