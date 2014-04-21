افزایش فعالیت‌ های کره شمالی در یک سایت هسته ای/ ادامه محکومیت بازدید مقامات ژاپنی از معبد یاسوکانی

به گزارش خبرگزاری مهر، یونهاپ در گزارشی به نقل از منابع نظامی کره جنوبی با اشاره به افزایش فعالیت‌ های کره شمالی در سایت هسته ای "پیونگی ری" در این کشور از احتمال انجام یک آزمایش هسته ای در آستانه سفر باراک اوباما به شرق آسیا خبر داد که از فردا سه شنبه آغاز می شود.



وزارت خارجه کره شمالی همچنین در بیانیه ای ضمن محکوم کردن سفر روز جمعه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به کره جنوبی این سفر را خطرناک توصیف کرده که تنها باعث افزایش تنش ها در منطقه می شود.



وزارت خارجه کره شمالی در واکنش به سفر اوباما به سئول که نخستین سفر رئیس جمهوری آمریکا پس از انتخابات رئیس جمهوری کره جنوبی است، با تاکید بر لزوم افزایش تلاشها برای تقویت نیروی بازدارندگی هسته ای پیونگ یانگ خواستار توقف اقدامات خصمانه آمریکا و بهبود روابط با پیونگ یانگ شد.



به نوشته خبرگزاری کیودو، رئیس جمهوری کره جنوبی امروز دوشنبه ضمن محکوم کردن اقدام نخست وزیر ژاپن در بازدید از معبد جنجالی یاسوکانی در توکیو پایتخت این کشور این حادثه را بسیار تاسف بار خواند که به روابط دوستانه کشورهای همسایه و ثبات در منطقه آسیب می زند.



کره جنوبی در این بیانیه همچنین ضمن انتقاد از بازدید برخی از اعضای کابینه ژاپن از معبد یاسوکانی اعلام کرد که این مقامات نگرانی های کشورهای همسایه و جامعه بین الملل را در این زمینه در نظر نمی گیرند.



کمیجی فورویا یکی از وزرای کابینه دولت ژاپن و رئیس کمیسیون ملی امنیت مردمی روز یکشنبه با بی اعتنایی به انتقادها از معبد مورد مناقشه قربانیان جنگ که شامل جنایتکاران جنگی است و در جریان محاکمه یا در زندان یا با اعدام کشته شده اند، بازدید کرد و ادای احترام به قربانیان را یک حق برای تمام ژاپنی ها خواند.



"شینزو آبه" نخست وزیر ژاپن نیز در آستانه سال جدید میلادی از معبد یاسوکنی که محل دفن کشته شدگان جنگ های داخلی و خارجی ژاپن است، بازدید کرد.



این در حالی است که این دیدار 30 دقیقه ای موجی از انتقادهای همسایگان ژاپن را به دنبال داشت. دولت های چین، کره شمالی و کره جنوبی اقدام نخست وزیر ژاپن را یادآور قدرت امپریالیستی ژاپن در گذشته دانسته و آن را محکوم کردند.



بر این اساس کسانی که در این معبد دفن شده اند افرادی هستند که در تهاجمات ژاپن به همسایگان خود در جنگ جهانی دوم و پیش از آن کشته شده اند. با این حال آبه اعلام کرد هدفش از این دیدار گرامی داشتن افرادی است که قربانی جنگ شده اند و این به معنی تایید اقدامات جنایتکارانه نیست.



در همین رابطه وزارت خارجه چین با انتشار بیانیه ای اعتراض شدید دولت و ملت این کشور از اقدام نخست وزیر ژاپن را به اطلاع توکیو رساند. همچنین سفارت آمریکا در توکیو از این اقدام آبه اظهار تاسف کرد. گفتنی است بازدید مقامات ژاپنی از معبد یاسوکنی همواره با انتقاد همسایگان این کشور به ویژه چین همراه بوده است.