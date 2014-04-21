به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام احمد شرفخانی گفت: آزمون دور دوم طرح در روز 9 اسفند‌ماه 1392 با حضور 200 هزار داوطلب برگزار شد و نتایج نهایی آن در روزهای آینده اعلام خواهد شد.



وی خاطرنشان کرد: کار تصحیح اوراق و اعلام نتایج در دور اول طرح به صورت متمرکز در تهران انجام شد اما از دور دوم با تشکیل ستاد‌های حفظ در استان‌ها کار تصحیح اوراق و اعلام نتایج در مرکز هر استان انجام شده است.



معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه درخصوص جوایز دوره دوم طرح تربیت حافظان قرآن گفت: جوایزی که برای این دور از طرح درنظر گرفته شده شامل 36 کمک هزینه سفر به حج عمره، 45 کمک هزینه سفر به عتبات عالیات و 140 کمک هزینه سفر به مشهد مقدس است که نسبت به سال گذشته رشد دو برابری داشته، البته این جوایزی است که از سوی معاونت فرهنگی سازمان درنظر گرفته شده و ادارات کل اوقاف و سایر مسئولان استان هم جوایزی را به نفرات برتر اهدا می‌کنند.



وی از اهدای جوایز طرح در استان‌ها خبر داد و گفت: سال گذشته قرعه‌کشی جوایز به صورت متمرکز در تهران انجام شد و به همین دلیل برخی استان‌ها از کسب جایزه محروم شدند، به همین دلیل امسال سهمیه هر استان بر اساس جمعیت و تعداد شرکت‌کنندگان تعیین و در اختیار استان‌ها قرار داده می‌شود تا خود آنها با برگزاری مراسم قرعه‌کشی این جوایز را اهدا کنند، همچنین تلاش ما بر این است که مراسم قرعه‌کشی و اهدای جوایز همه استان‌ها تا پیش از برگزاری مسابقات بین‌المللی قرآن کریم در استان ها برگزار شود.



شرفخانی با اعلام اینکه مرحله دوم طرح تربیت حافظان اسفند 92 به پایان رسیده است، از آغاز نام‌نویسی دور سوم طرح تربیت حافظان قرآن خبر داد و گفت: نام نویسی دور سوم طرح آغاز شده و تمامی ثبت نام های پس از یک فروردین 93 در سهمیه سال جدید لحاظ خواهند شد.



وی در خصوص سهمیه سال 1393 برای جذب قرآن آموزان گفت: برای سال 1393 نام‌نویسی 317 هزار نفر درنظر گرفته شده که براساس آن سهمیه استان‌ها مشخص و به آنها ابلاغ شده است و استان ها سهمیه هر شهرستان و بقعه را ابلاغ خواهند کرد.



معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه خاطرنشان کرد: در سال جدید کتاب های جدیدی در حفظ موضوعی قرآن منتشر خواهد شد و برنامه حفظ ترتیبی عزیزانی که قبلا ثبت نام نموده اند ادامه خواهد داشت.



وی با گلایه از مسئولان به دلیل عدم حمایت کافی از این طرح گفت: متأسفانه طرح تربیت حافظان قرآن به دلیل کمبود بودجه با مشکل روبرو است و ما برای تأمین دستمزد مربیان با سختی‌هایی روبرو هستیم.



شرفخانی از حضور یک هزار و 400 نفر از مبلغان سازمان اوقاف در آزمون طرح تربیت حافظان قرآن خبر داد و گفت: امسال بیش از 2 هزار نفر از روحانیون مبلغ سازمان اوقاف در رشته حفظ موضوعی طرح شرکت کردند که آزمون آنها در تاریخ 16 اسفند‌ماه 1392 در مدرسه فیضیه قم برگزار شد.



گفتنی است، طرح تربیت حافظان قرآن در سال 1391 بمنظور تربیت یک میلیون حافظ قرآن کریم توسط سازمان اوقاف آغاز شد که در دور اول آن 220 هزار و در دور دوم آن 318 هزار نفر نام‌نویسی کردند و از این تعداد در سال اول یکصد هزار نفر و در سال دوم 200 هزار نفر در آزمون شفاهی و کتبی شرکت نموده اند.