به گزارش خبرنگار مهر، آذر کفاش‌پور ظهر دوشنبه در نشست خبری همایش ملی بازاریابی، فرصت‌ها و چالش‌ها اظهار کرد: این همایش به منظور داشتن نگاه مدرن نسبت به مقوله بازاریابی و فاصله گرفتن از نگاه فروش مدارانه طی روزهای دهم و یازدهم اردیبهشت ماه در مشهد برگزار می شود.

وی از دریافت 549 چکیده مقاله خبر داد و افزود: از این میزان حدود 370 مقاله ارزشیابی شده و از این بین 224 مقاله مورد پذیرش قرار گرفته است.

وی ادامه داد: در مجموع از میان 224 مقاله پذیرش شده 115 مقاله به صورت پوستر، 75 مقاله به شکل ارائه مجازی و 34 مقاله به صورت ارائه شفاهی پذیرفته شده و در این راستا 12 مقاله برتر در مجلات علمی و پژوهشی چاپ می‌شود.

دبیر علمی همایش ملی بازاریابی؛ فرصتها و چالش‌ها عنوان کرد: در این همایش دو روزه 7 پنل تخصصی در زمینه پروژه‌های عمرانی، خدمات بیمه‌ای و بانکداری، ورزش، تبلیغات، بازاریابی بین المللی، بازاریابی جهانی و بازاریابی سلامت ارائه می شود.

کفاش پور تاکید کرد: 9 سخنران در این همایش به ارائه دیدگاه ها و نظرات خویش می پردازند و افتتاحیه مراسم، دهم اردیبهشت ماه جاری، ساعت 8 صبح با حضور معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، ولی‌الله افخمی‌راد کلید می‌خورد.

در ادامه این نشست دبیر کل همایش بازاریابی؛ فرصتها و چالش ها اظهار کرد: این همایش نخستین همایشی است که با رویکرد علمی و کاربردی برگزار می شود.

علیرضا حدادیان عنوان کرد: هدف از برگزاری این همایش اشاعه علم، تقویت بنیه علمی در حوزه بازاریابی و گسترش ارتباط میان صنعت و دانشگاه است.

وی تاکید کرد: تاکنون همایش هایی که در حوزه بازاریابی برگزار شده با رویکرد فروش و تبلیغات بوده است و در این راستا دغدغه ما مشتری مداری، تامین نیازهای انسانی، نیازسنجی و تحقیقات بازاریابی است.

همایش ملی بازاریابی؛ فرصتها و چالش ها، دهم و یازدهم اردیبهشت ماه جاری در دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می شود.