به گزارش خبرنگار مهر، نماینده مردم طبس در مجلس شورای اسلامی ظهر دوشنبه در فرمانداری طبس از سفر رئیس مجلس به این شهرستان کویری خبر داد.

محمدعلی عبدالله زاده دید رئیس مجلس به طبس را مثبت دانست و افزود: باید از حضور دکتر لاریجانی برای پیشبرد اهداف کلان در طبس استفاده کنیم.

به گفته وی رئیس مجلس در مراسم دعای ندبه در صحن آستانه مبارکه حضرت حسین بن موسی الکاظم(ع ) شرکت و سپس در جمع مردم طبس سخنرانی می‌کند.

شهرستان طبس بزرگترین شهرستان خاورمیانه در دل کویر است که در تاريخ پنج ارديبهشت 1359 هواپيما‌ها و بالگردهاي آمريكايي وارد منطقه‌اي از صحراي طبس شدند، اما وقوع طوفان شن در آن شب موجب برخورد هواپیماهای سی 130 و بالگردهای سيكورسكي شد که هشت تن از نظاميان آمريكايي در اين حادثه كشته شدند.

برگزاری مراسم پنج اردیبهشت امسال برای اولین بار در دور روز پشت سر هم در روزهای چهارم و پنجم اردیبهشت برگزار می‌شود.