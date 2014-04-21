احداث سامانسرای ویژه کودکان آسیب دیده برای اولین بار درپايتخت 

يه گزارش خبرگزاري مهر ، فاطمه دانشور رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران در نشست خبری خود با موضوع " ارائه گزارش عملکرد کمیته اجتماعی شورای شهر تهران"، اظهار داشت: در آغاز فعالیت‌های این کمیته چندین کارگروه در حوزه اجتماعی را تدوین کردیم تا به طور خاص در مورد موضوعات آنها اقدام کنیم که این حوزه‌های تخصصی عبارتند از کارگروه زنان، کارگروه آسیب‌های اجتماعی، کارگروه کودک، کارگروه مسئولیت پذیری اجتماعی و کارگروه‌های جوانان و معلولان .

تشکیل مجمع زنان تصمیم‌ساز کشور

رئیس کمیته اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران تصریح کرد: دغدغه بنده و بسیاری از فعالین زن این بوده و کسانی که در حوزه زنان تصمیم‌ساز بوده‌اند تعامل هدفمندی با یکدیگر نداشته‌اند و کارها جزیره‌ای انجام می‌شده است. در این راستا نشستی با ملاوردی معاون امور زنان ریاست جمهوری برگزار کردیم و به تبادل نظر پرداختیم که در نهایت مقرر شد مجمع زنان تصمیم‌ساز کشور به صورت رسمی و حقوقی تشکیل شود.

وی با اشاره به این‌که یکی از نکات مربوط به حوزه زنان بحث بنیان خانواده است،‌ تصریح کرد: در برنامه‌ریزی 5 ساله‌ای که برای شهرداری تهران صورت گرفت، کمیسیون فرهنگی و اجتماعی نیز روی موضوع تحکیم بنیان خانواده ساعت‌ها وقت گذاشت زیرا آمار‌های موجود در این زمینه هشدار دهنده است مانند افزایش طلاق و اعتیاد که همه حاکی از این است که بنیان خانواده به مراقبت بیش‌تری نیاز دارد و باید برنامه‌ریزی‌هایی در این زمینه داشته باشیم.

دانشور در ادامه گفت: اکثریت کرسی‌های دانشگاه‌ها توسط دختران اشغال شده و می‌توان گفت دختران و زنان جامعه به آگاهی محیطی خوب و بالایی دست پیدا کردند ولی با توجه به این فرصت‌های خوبی که پیش آمده و زنان آگاهی و اطلاعات بالاتری نسبت به سابق پیدا کرده‌اند چه شده که آمار طلاق در کشور ما رو به افزایش است؟

وی افزود: باید در این زمینه عارضه‌یابی صورت گیرد که آن هم بدون همفکری زنان نخبه و فرهیخته مقدور نیست. کاری که در شورای شهر می‌توان انجام داد با توجه به زیرساخت‌هایی مانند سراهای محله‌ای که شهرداری ایجاد کرده، این است که شرایط حضور زنان در نهادهای مدنی و اجتماعی با حضور حداکثری را فراهم کند.

عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران گفت: تخصیص میزهای مشاوره رایگان برای این‌که زنان بتوانند آن حمایت را از خانواده‌ای که ابعادش کوچک شده داشته باشند بخشی از نیازهای خود را برطرف کنند یکی دیگر از موضوعاتی است که در کمیته اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است. در گذشته نهادهای حمایتی بزرگان فامیل بودند اما در حال حاضر ابعاد خانواده‌ها کوچک‌تر شده و چنین شرایطی حاکم نیست بنابراین مددکاران می‌توانند نقش پررنگ‌تری در این زمینه داشته باشند و به زنان برای حفظ بنیان خانواده کمک کنند.

فراهم کردن شرایط ایجاد کسب و کارهای خانوادگی

وی به کارآفرینی برای زنان اشاره کرد و گفت: بیش‌ترین مدلی که می‌تواند برای کارآفرینی مناسب باشد ایجاد کسب و کارهای خانوادگی است که بر اساس آن هم به پدران هم به مادران و هم به فرزندان نقش‌ داده می‌شود. نقش‌آفرینی زنان در کسب‌ و کارهایی که هم زنان و هم مردان در آن نقش دارند کمک بسیار بالایی به همدلی و انسجام خانواده می‌کند و علاوه بر ایجاد درآمد زنان دیگر نگران درآمد خانواده نیستند؛ این مدل در بسیاری از کشورها نتیجه خوبی داشته ولی در کشور ما کم‌تر مورد استفاده قرار گرفته است.

رئیس کمیته اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران گفت: جلسات منظم کارگروه زنان در بخش بانوان شهرداری به صورت هفتگی در حال برگزاری است تا طرح‌ مذکور سریع‌تر قابلیت پیاده‌سازی داشته باشد. در حوزه آسیب‌های اجتماعی نیز چند موضوع در کارگروه تعیین شده که یکی از آن‌ها کودکان کار و خیابان است.

ایجادسامان سرای اختصاصی کودکان

وی ادامه داد: برنامه ای که سال گذشته متوجه شدیم جایش خالی است و توانستیم آن را در برنامه سال جاری قرار دهیم اختصاص سامان سرای اختصاصی کودکان بود. با توجه به این‌که کودک کارتون خواب در شهر وجود دارد کلنگ احداث این سامان سرا به زمین زده خواهد شد.در کنار این مددسرا کمپ ترک اعتیاد ویژه کودکان نیز ایجاد خواهد شد می‌تواند الگویی برای سایر شهرهای کشور شود.

دانشور به ساماندهی کارتن خواب‌ها اشاره کرد و گفت: متأسفانه تاکنون تنها موضوع نگهداری از این افراد مطرح می‌شد اما ما طرح ساماندهی آن‌ها را پیشنهاد دادیم تا وضعیتشان بهبود یابد یا به خانواده‌هایشان بازگردند. همچنین بررسی آسیب‌های نوپدید مانند اعتیاد به تلفن همراه، چت روم و اینترنت را در دست بررسی داریم که نتایج آن را اعلام خواهیم کرد.

وی خاطرنشان کرد: کارگروه دیگری در حال فعال شدن است که تحت عنوان کمیته مسئولیت‌پذیری بنگاه های اقتصادی نام دارد. این مسئله امری است که در دنیا متداول بوده و بنگاه‌هایی که به مسئولیت های خود عمل کرده اند مشمول تسهیلاتی از سازمان های دولتی می‌شود.این وضعیت در کشور ما وجود ندارد درحالی که می‌توان چنین شرایطی را در تهران بوجود آورد.

عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران به کارگروه ویژه کودک اشاره کرد و گفت: متآسفانه با افزایش طلاق موجود مظلومی که نادیده گرفته می‌شود کودک است بنابراین کمیته اجتماعی به صورت ویژه کارگروهی تشکیل داده و طرح هایی در این خصوص در دست بررسی دارد. کارگروه جوانان نیز با توجه به اینکه باید نیازهای کنونی آنها مورد سوال قرار گیرد ایجاد شده و درحال انجام پژوهشهایی در این زمینه هستیم.

کانکس‌های بهداشتی برای کودکان کوره آجرپزی محمودآباد

وی به اقدامات دیگر کمیته اجتماعی اشاره کرد و گفت: در جریان انجام اقدامات مذکور بازدیدهای تیمی از شورای شهر بازدیدهای هفتگی برگزار می‌کنند که عموما با تقاضاهای مردم یا NGO ها صورت می‌گیرد در جریان این امر بازدیدی از کوره آجرپزی محمودآباد داشتم که در آن کودکان در شرایط نامطلوبی مشغول کار بودند. این موضوع را در قالب مسئولیت پذیری اجتماعی مطرح کردم و با همکاری برخی از مسئولان مقرر شد کانکس‌هایی برای برگزاری کلاس های اموزشی و ارائه خدمات بهداشتی به این کودکان تعبیه شود. که به زودی آن‌ها را راه‌اندازی خواهیم کرد.

دانشور تصریح کرد: همه کارگروه های ما اتاق فکر دارند تا بتوانیم به طرح های اجرایی دست یابیم. زیرا متأسفانه تکانون طرح های جامعی در این حوزه‌ها به شکل مناسب وجود نداشته و مدیران شهرداری براساس تفکرات خود کارها را انجام داده اند بنابراین وقتی مدیر بعدی مسئولیت کار را به عهده می‌گیرد به سلیقه خود کار را انجام می‌دهد. بنابراین باید سندی داشته باشیم که همراه با مصوبه شکل بگیرد و در آن مشخص شود که چگونه عمل کنیم و به چه نقطه‌ای برسیم.

وی گفت: درِ کمیته اجتماعی به روی همه اندیشمندان و شهروندان برای ارائه و بیان پیشنهادهای در حوزه‌های اجتماعی باز است.

رئیس کمیته اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران در پاسخ به پرسشی مبنی بر این‌که برای جلوگیری از تداخلات دستگاه‌های مختلف در انجام فعالیت‌های مذکور چه تدبیری اندیشیده شده گفت: در این دوره با تدبیر رئیس شورا چند تن از وزرا در شورا حضور یافتند که فکر می‌کنم وزیر بعدی نیز آقای ربیعی وزیر کار است. قطعا یکی از میهمانان دیگر باید هاشمی رئیس سازمان بهزیستی کشور باشد.

وی افزود: باید قبول کنیم شرایط جامعه به نوعی بحرانی است و شورای شهر مجلس و سایر مسئولان باید در حوزه موضوعات مذکور با یکدیگر همفکری و همکاری داشته باشند. ابعاد زیرساخت های سازمان بهزیستی کوچک و بودجه آن کم است اما شهرداری نیز به عنوان یک نهاد حمایت گر می‌تواند نقش کمکی در این زمینه داشته باشد.

دانشور در پاسخ به پرسشی مبنی براینکه آیا قرار است شهرداری نقش محوری داشته باشد و به مسئولیت های خود در این حوزه بیافزاید گفت: به طور قطع در برخی حوزه ها مانند حوزه کودکان و ایجاد سامان سرای کودک که تاکنون نمونه آن در کشور نداشته ایم باری به دوش شهرداری اضافه نمی‌شود اما واقعیت این است که چنین موضوعاتی روی زمین مانده و باید با یک وحدت خارج از نگاه‌های سیاسی به حل این مشکلات پرداخت و آنها را ساماندهی کرد.

وی گفت: خوشبختانه شهرداری تقریبا زیرساخت هایش آماده و می توان گفت چند قدم جلو است. ما نیز نسبت به تعاملات ایجاد شده خوش بین هستیم و امیدواریم در ادامه این تعاملات نتایج خوبی را شاهد شویم.

عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران در پاسخ به پرسشی مبنی براینکه یک سوم زنان بعد از مرخصی زایمان بیکار می‌شوند آیا در این زمینه میتوان تدبیری داشت یا خیر گفت: حل مشکلاتی از این دست را به این شکل دیده ایم که در راستای ایجاد کسب و کارهای خانوادگی به طرح‌هایی وام اشتغال تعلق گیرد که کارفرمایان آنها زنان باشند. در چنین شرایطی نه تنها با رفتن زنان به مرخصی‌های زایمان کار از رونق می‌افتد بلکه دیگر نگرانی برای آنها وجود نخواهد داشت.

80 درصد خانواده‌های کودکان کار در منطقه 12 زندگی می‌کنند

وی در پاسخ به پرسش دیگری درباره کودکان کار گفت: با تحقیق‌های میدانی و پژوهش ‌هایی که به صورت پایلوت در یکی از مناطق شهر تهران توسط مددکاران ما انجام شد به این نتیجه رسیدیم که 80 درصد خانواده‌های کودکان کار در منطقه 12 زندگی می‌کنند و متأسفانه برخلاف آنچیزی که سریال تلویزیونی آوای باران ترویج داد بسیاری از انها دارای خانواده هستند و به گفته مددکاران این کودکان عمدتا برای تأمین معیشت خانواده کار می‌کنند که درآمدها از هفته ای 25 هزار تومان تا روزی 500 هزار تومان متغیر است.

دانشور گفت: بسیاری از مادران کودکان کار به مددکاران گفته بودند که اگر از لحاظ معیشتی مشکل‌شان برطرف شود حاضرند فرزندان خود را به مدرسه بفرستند. مددکاران ما از حدود 100 کودک کار تست هوش گرفتند که تقریبا نیمی از آنها هوش بالایی داشتند و به نوعی نخبه بودند که با شناسایی این کودکان و ایجاد یک ان جی او جهت تأمین معیشت زندگی آنها می‌تواند این افراد را در مسیر سازندگی قرار دهد. جزئیات بهره برداری از طرح راه اندازی ان جی او یی برای این منظور را در آینده مطرح خواهم کرد.

وی در پاسخ به پرسش دیگری درباره نگرانی از ادامه یافتن و به نتیجه رسیدن طرح‌های مذکور در حوزه‌های اجتماعی، گفت: یکی از محدودیت‌های شورای شهر که بنده نیز با آن مواجه هستم ضعیف بودن ابزار نظارتی است که باید برای این امر تجهیزات قوی تری وجود داشته باشد بنابراین اگر از عهده نظارت برآییم می‌توان این نگرانی را برطرف کرد.

رئیس کمیته اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران در پاسخ به پرسشی درباره ارائه وام جهت ایجاد کسب و کارهای خانوادگی گفت: ممکن است برخی افراد به دلیل بی تجربه بودن یا نداشتن طرحی قوی با شکست روبرو شوند بنابراین وظیفه افراد باتجربه این است که به این افراد مشاوره بدهند. در این راستا کمیته‌ای در امور بانون شهرداری تهران جهت تشکیل شدن پیش بینی کرده ایم که صاحب نظران حوزه کسب و کار در آن حضور یابند و طرح های شهروندان را برای ایجاد کسب و کار بررسی کنند و در نهایت وام به طرح هایی تعلق گیرد که در آن سود وجود داشته باشد و سرمایه قابل بازگشت باشد در حین انجام سرمایه‌گذاری نیز باید مشاوری در کنار افراد وجود داشته باشد.

راه‌اندازی شعبه‌ای از بنیاد حضرت خدیجه درایران

دانشور ادامه داد: بسیاری از نهادهای بین المللی وجود دارند که می‌توان از پتانسیل‌های مالی‌آنها کمک گرفت و یک صندوق راه اندازی کرد. در دنیای اسلام بنیاد حضرت خدیجه وجود دارد که برای کسب و کار زنان مبالغی را در اختیار متقاضیان قرار می‌دهد می‌خواهیم شعبه ای از این بنیاد را در ایران داشته باشیم که به زودی جزئیات آن را اعلام می‌کنم.

دانشور در پاسخ به پرسش دیگری درباره شیوه برخورد با کودکان کار گفت: در برخورد قهری با کودکان کار مشکل قانونی وجود دارد چرا که مددکاران چندان اجازه مداخله ندارند و این امر ضعف بیانگر ضعف قانون است که باید مجلس به آن رسیدگی کند.

وی در پاسخ به پرسش دیگری درباره جانمایی مکان برای ایجاد سامان سرای کودکان اظهار داشت: به دلیل اینکه نمونه چنین سامان سرایی وجود نداشته باید طراحی مناسبی انجام شود و از نمونه های موفق دنیا استفاده کنیم. این کار طی سه ماه آینده به اتمام می‌رسد و مکان آن را اعلام خواهیم کرد.

عضو کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر تهران در پایان در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص تکدی گری نیز گفت: باید این مسئله را با بحث فرهنگی آغاز کنیم چرا که مردم در این زمینه می‌توانند نقش آفرین باشند و با کمک نکردن به آنها باعث از بین رفتن بازار کارشان شوند.