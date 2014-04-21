نيروي انتظامي به تنهایی نمي تواند در كاهش معضلات اجتماعي وارد عمل شود

به گزارش خبرنگار مهر، اولين نشست شوراي معتمدين پليس گلپايگان پيش از ظهر دوشنبه با حضور اعضاي شورا در ستاد فرماندهي انتظامي گلپايگان برگزار شد.

سرهنگ محمدعلي يوسلياني در اين نشست با اشاره به اينكه در سال 92 با همه فراز و نشيب ها اين توفيق نصيبمان شد كه خدمات مناسب و بسيار ارزنده به مردم ارائه دهيم، افزود: كاهش تصادفات 100 درصدي منجر به فوت و كاهش حدود 40 درصدي تصادفات جرحي و مجموع تصادفات و افزايش كشفيات 470 درصدي مواد مخدر كه در استان حائز رتبه اول شد، از پيامدهاي خوب سال گذشته بود.

فرمانده انتظامي گلپايگان با بيان اينكه نبايد به آنچه اتفاق افتاده قانع باشيم و با برخورد قاطع با خرده فروشان موادمخدر در برآورد انتظار مردم يك معتاد و فروشنده مواد مخدر در كف خيابان نداشته باشيم، اظهار داشت: با توجه به نام گذاري امسال از سوی مقام معظم رهبري ، بايد جهادي قدم برداشته و با تشكيل اتاق فكر و هم انديشي بتوانيم معضلات و نابساماني هاي شهرستان را ريشه كن نماييم.

وي در ادامه با بيان اينكه در بحث جرايم در حال حاضر با برنامه ريزي هاي انجام شده وضعيت شهرستان بسيار مناسب است، افزود: و اين به معناي آن نيست كه به طور كامل رضايتمندي حاصل شده است؛ لذا امسال بايد قدم بزرگي در عرصه اجتماعي برداشته و امنيت را مردمي كنيم و اين شاخصه مهم است كه در ارتقاي رفتاري و كاركرد پليسي تأثير مثبتي مي تواند داشته باشد.

فرمانده انتظامي گلپايگان با تأكيد براينكه موفقيت ما طبيعتاً خوشحالي و آرامش مردم را به دنبال دارد، بيان داشت: همراهي و همدلي مردم در همكاري با پليس يك نوع آرامش را به جامعه هديه مي كند.

وي افزود: در بحث حجاب و عفاف يك گروه تذكر لساني برادران تشكيل شده است كه اميد است با عملكرد مناسب نسبت به برچيده شدن ناهنجاري هاي جامعه اقدامات در خور توجه حاصل شود.

سرهنگ يوسلياني با قدرداني از مردم متدين و شريف گلپايگان در خصوص كاهش معضلات اجتماعي در مراسم هاي چهارشنبه آخر سال و تعطيلات نوروزي، افزود: همراهي بسيار خوب و شايسته مردم در كاهش اين معضلات نقش ارزنده و چشمگير داشت.

فرمانده انتظامي گلپايگان افزود: اگر پنج سال جهادي روي جوانان كار شود، نتيجه آن را 10 سال بعد با كاهش معضلات ايجابي و سلبي شاهد خواهيم بود.

وي ياد آوري كرد: دلسوزانه بايد كار كنيم و در اين راه به غير از افراد جامعه تأثير مربيان پرورشي بسيار حائز اهميت است.

سرهنگ محمدعلي يوسلياني با بيان اينكه تنها نيروي انتظامي نمي تواند در كاهش معضلات اجتماعي وارد عمل شود، افزود: پليس و مردم در كنار هم تضمين كننده امنيت پايدار هستند.

وي در پايان با بيان اينكه به فرموده مقام عظماي ولايت هم در بحث اقتصادي و هم در بحث فرهنگي عزم جدي بايد داشته باشيم افزود: نيروي انتظامي آماده است در تحقق اين فرمان به صورت جهادي وارد ميدان شده و اقدام نمايد.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه اين نشست چند تن از اعضاي معتمدين پليس گلپايگان پيشنهادات و نظرات خود را در جهت كاهش معضلات اجتماعي و جرايم بيان كردند.