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۱ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۵:۱۲

اطلاعیه سازمان انرژی اتمی درباره درج تصاویر دانشمندان هسته ای

اطلاعیه سازمان انرژی اتمی درباره درج تصاویر دانشمندان هسته ای

سازمان انرژی اتمی با انتشار اطلاعیه ای خطاب به رسانه های کثیرالانتشار خواستار عدم درج تصاویر متخصصان صنعت هسته ای در کشور شد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، سازمان انرژی اتمی کشورمان در خصوص عدم درج تصاویر متخصصین صنعت هسته ای کشور در رسانه ها اطلاعیه ای صادر کرد.

متن این بیانیه به شرح زیر است :

اطلاعیه روابط عمومی سازمان انرژی اتمی 

روابط عمومی سازمان انرژی اتمی از تمام رسانه ها شامل صدا و سیما، شبکه های تلویزیونی، خبرگزاری ها، سایت ها  و روزنامه های کثیرالانتشار که تا کنون متعهد و همدل ، رویدادهای صنعت هسته ای کشور را پوشش داده اند،  در خواست می نماید به منظور تقویت امنیت دانشمندان و متخصصین صنعت هسته ای کشور اکیدا از انتشار تصاویر مربوط به ایشان خودداری نمایند.

کد مطلب 2275449

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