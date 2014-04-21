اطلاعیه سازمان انرژی اتمی درباره درج تصاویر دانشمندان هسته ای

به گزارش خبرگزاری مهر ، سازمان انرژی اتمی کشورمان در خصوص عدم درج تصاویر متخصصین صنعت هسته ای کشور در رسانه ها اطلاعیه ای صادر کرد.

متن این بیانیه به شرح زیر است :

اطلاعیه روابط عمومی سازمان انرژی اتمی

روابط عمومی سازمان انرژی اتمی از تمام رسانه ها شامل صدا و سیما، شبکه های تلویزیونی، خبرگزاری ها، سایت ها و روزنامه های کثیرالانتشار که تا کنون متعهد و همدل ، رویدادهای صنعت هسته ای کشور را پوشش داده اند، در خواست می نماید به منظور تقویت امنیت دانشمندان و متخصصین صنعت هسته ای کشور اکیدا از انتشار تصاویر مربوط به ایشان خودداری نمایند.