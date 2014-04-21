به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نبوی ثالث ظهر دوشنبه در اولین جلسه انجمن کتابخانه های عمومی کاشمر در سال جدید که با حضور اعضای این انجمن در محل سالن جلسات فرمانداری کاشمربرگزار شد اظهارکرد: اهمیت دانایی و دانش در فرهنگ ملی و مذهبی ما بسیار زیاد است و بستر رسیدن به این دانایی از مسیر کتاب و کتابخانه می‌گذرد.

وی افزود: در سالی که توسط مقام معظم رهبری به عنوان سال "اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی" نامگذاری شده است رسالت انجمن کتابخانه‌های عمومی سنگین تر می شود و همه ما باید بیاندیشیم که چگونه می توان اقشار مختلف مردم اعم از پیر، جوان، کودک، کارگر، کشاورز، کارمند و... را بیشتر به سمت کتابخانه‌ها سوق داد.

وی ادامه داد: متولیان حوزه فرهنگ در سطح شهرستان مانند کمیسیون فرهنگی شورای شهر، اعضای شورا و شخص شهردار، رییس آموزش و پرورش، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، اداره تبلیغات اسلامی و... همه باید اداره کتابخانه های عمومی را پشتیبانی کنند و این اداره باید از حمایت حداکثری همه ادارات برخوردار باشد.

نبوی همچنین تاکید کرد: شهرستان کاشمر در موضوع مطالعه و کتابخانه ها از بسیاری از شهرستان های استان موفق تر است اما در حوزه فرهنگ کارهای زیادی می توان انجام داد و باید توجه داشت که دغدغه مقام معظم رهبری هم همین حوزه فرهنگی می باشد لذا امیدواریم با توجه به فرمایشات ایشان امسال شاهد تحولی در این زمینه ها باشیم.

معاون فرماندار کاشمر با بیان اینکه کسانی که در حوزه های فرهنگی فعالیت می کنند از نظر مادی چیزی نصیب آن ها نمی شود و کارکنان این حوزه‌ها با حقوق اندک زندگی خود را می گذرانند اظهارداشت: یکی از آرزوهای ما این است که بودجه ای که برای حوزه های فرهنگی و از جمله کتابخانه‌ها تصویب می‌شود اگر بیشتر از حوزه‌های تسلیحاتی نیست حداقل کمتر نباشد یعنی همان طور که در جنگ سخت سرمایه گذاری می شود در جنگ نرم هم سرمایه گذاری شود.

نبوی بر لزوم پرداخت حق قانونی کتابخانه ها از درآمدهای شهرداری هم تأکید کرد و گفت: باید شخص شهردار کاشمر با بیشترین دقت، سهم کتابخانه های عمومی از نیم درصد درآمدهای شهرداری که مصوب قانون مجلس شورای اسلامی می باشد را تعیین و پرداخت نماید.

رییس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان کاشمر هم در این جلسه با بیان اینکه شهرستان کاشمر در بسیاری از شاخص های کتابخوانی در رتبه های برتر استانی قرار دارد به ارائه آماری از موفقیت های این شهرستان در سال گذشته پرداخت.

محمدرضا بدیع زادگان افزود: رویکرد ما در کتابخانه‌های عمومی شهرستان، رویکرد مدیریت تغییر بوده است لذا در همین راستا کتابخانه‌های شهید مدرس، امام خمینی(ره) و باقرالعلوم(ع) ریوش از قفسه بسته به قفسه باز تبدیل شده که در جذب اعضا تأثیر بسیار زیادی داشته است.

وی ادامه داد: همچنین بخش کودک را در تمامی کتابخانه هایی که امکان آن وجود داشته است راه اندازی کردیم به گونه ای که بخش کودک کتابخانه باقرالعلوم(ع) ریوش در استان نمونه است و نیز سالن های مجزای مطالعه برای خوهران و برادران را در کتابخانه امام خمینی(ره) راه اندازی کرده‌ایم.