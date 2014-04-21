به گزارش خبرنگار مهر، علی قاسم زاده در نشست خبری اعضای ستاد برگزاری هفته نکوداشت اصفهان با بیان اینکه برنامههای این هفته از 4 الی 12 اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد، اظهار داشت: این هفته خاص تمام مردم اصفهان است و تمام شهروندان اصفهانی باید در برنامهای این هفته مشارکت داشته باشند.
وی با اشاره به انجام کارهای گروهی در شهرداری اصفهان و اعتقاد به انجام کار گروهی در این نهاد، گفت: در این راستا باید برای برنامریزیهایی که برای سه سال آینده برگزاری هفته اصفهان صورت میگیرد از خرد جمعی کمال بهرهبرداری را داشته باشیم.
معاون فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان به اجرای برنامههای متنوعتر در هفته نکوداشت سال جاری اشار کرد و ادامه داد: برنامههای این هفته هر سال نسبت به سال قبل متنوعتر است و به اقتضای سن و مخاطب دسته بندی شده است.
وی با اشاره به افزایش اعتبار برگزاری هفته اصفهان در بودجهی سال جاری نیز بیان داشت: اعتبار تعریف شده برای این برنامه از 250 میلیون تومان در سال گذشته به 500 میلیون تومان در سال جاری افزایش یافته است.
مدیرعامل یونسکو هفته آینده به اصفهان سفر میکند
سید مهدی جمالینژاد، مشاور عالی شهردار اصفهان در امور بینالملل نیز در ادامه این جلسه با اشاره به رایزنی با سفرای دیگر کشورهای جهان در ایران و همچنین سفیران ایران در دیگر کشورها برای حضور در برنامههای هفته نکوداشت اصفهان و آشنایی با ظرفیتهای اصفهان اظهار داشت: رایزنیهایی با سفیران انجام شده که در حال حاضر تعدادی از آنها آمادگی خود را برای حضور در اصفهان اعلام کردهاند.
وی با بیان اینکه استفاده از ظرفیت خواهر خواندههای اصفهان برای برگزاری هفته نکوداشت اصفهان نیز از برنامهریزیهایی انجام شده است، ادامه داد: در این راستا از عکاسان حرفهای شهرهای خواهر خوانده نیز دعوت شده تا میراث فرهنگی و معنوی شهر اصفهان را به تصویر بکشند و نمایشگاهی از آثار خود را در کشور خودشان به نمایش بگذارند.
مشاور عالی شهردار در امور بینالملل رونمایی از ۷ هزار نسخه خطی ماوراءالنهر و شامان و ۱۰ هزار نسخه جهان اسلام در هزاره دولت همدانی حلب در هفته بزرگداشت اصفهان را از مهمترین برنامههای این هفته عنوان کرد و ادامه داد: یکی دیگر از برنامههای این هفته سفر ایرانا بوکوا مدیرعامل يونسکو با هیات ۸ نفره است که اوایل هفته آینده به اصفهان میآید.
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