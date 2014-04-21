آلاینگی نیروگاه شهید رجایی کاهش می یابد/ مشکل زیست محیطی جاده الموت به تنکابن برطرف شد

به گزارش خبرنگار مهر، صدرالدین علیپور، ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان با تشریح مهمترین اقدامات انجام شده در حوزه محیط زیست اظهارداشت: در سال جدید با یک سری اقدامات پیش بینی شده تلاش می کنیم با همکاری رسانه ها و تشکل های غیردولتی برخی تهدیدات زیست محیطی را به حداقل برسانیم.

علیپور بیان کرد: جمع آوری بانک اطلاعاتی صنایع آغاز شده که در آن تمامی اطلاعات مورد نیاز از جمله نوع صنایع، آلایندگی، تولید، وضعیت صدور مجوزها جمع آوری شده و به صورت لحظه ای می توان پایش صنایع را بخوبی انجام داد و برای اقدامات لازم برنامه ریزی کرد.

مدیرکل محیط زیست استان قزوین یادآوشد: افزایش مناطق تحت پوشش حفاظت شده در دستور کار این اداره قرار دارد و مناطق الموت و طارم اضافه شده است که می تواند کنترل مناطق را بیشتر کند.

این مسئول گفت: اجرای مسیر سبز با همکاری شش استاندار در استان آغاز شده و در ادامه کارهای خوب انجام شده تهیه بسته های آموزشی و توزیع بین مسافران نوروزی، احداث ایستگاههای محیط زیست در دستور کار قرار گرفته است.

علیپور اظهارداشت: بعد از هفته هوای پاک راه اندازی ایستگاههای زیست محیطی در مسیرهای قزوین به تهران، گیلان، مازندران و گلستان کانکس هایی پیش بینی شده که در هر پنج کیلومتر یک ایستگاه احداث خواهد شد.

آلایندگی نیروگاه رجایی و سیمان آبیک برطرف می شود

این مسئول تصریح کرد: در استان قزوین موضوع آلایندگی نیروگاه شهید رجایی و سیمان آبیک به عنوان یک مسئله ملی با جدیت پیگیری شده و با نشست های تخصصی با مدیرعامل نیروگاه مقرر شده با روش های گوگردزدایی و ایجاد بسترهای کاتالیستی برای حذف دی اکسید نیتروژن اقدام شود که این کار گام موثری برای کاهش آلایندگی نیروگاه است که در صورت موفقیت در سایر نیروگاههای کشور هم اجرایی می شود.

وی افزود: در صورت تامین محل اعتبار مورد نیاز از جمله یک در هزار صنایع امیدواریم گام اولیه در سال جاری برای رفع آلایندگی نیروگاه که به دلیل مسیر قرار گرفتن در محور مواصلاتی مهم کشور براحتی آلودگی ها مشهود است و برخی را نگران می کند.

علیپور یادآورشد: در استان قزوین در صورت رفع آلودگی سیمان آبیک و نیروگاه در بخش هوا نگرانی نخواهیم داشت و در سیاست گذاری امسال تمرکز محیط زیست استان در بخش آب و خاک خواهد بود تا از این منابع بخوبی صیانت شود.

مدیرکل محیط زیست استان قزوین بیان کرد: در سیمان آبیک هم با هماهنگی محیط زیست شهرستان البرز پیگیری لازم انجام شده و امیدواریم در بازدیدی با حضور رسانه های گروهی و ارباب جرائد با وضعیت آلودگی این واحد صنعتی و اقدامات انجام شده بیشتر آشنا شوند.

علیپور اظهارداشت: تعداد ایستگاههای سنجش در استان جوابگوی نیازها نیست و در حال حاضر سه ایستگاه در استان فعالیت می کند که به راه اندازی سه ایستگاه دیگر نیاز مبرم داریم که نیازسنجی ایستگاهها هم باید کالیبره شود.

وی گفت: در حوزه پسماند بویژه زباله های بیمارستانی اقدامات خوبی در استان انجام شده که با نظام مند کردن کارها دستورالعمل لازم به تمامی مطب ها در خصوص نحوه جمع آوری پسماند ابلاغ خواهد شد.

علیپور تصریح کرد: سایت محمدآباد به لحاظ زیرساختی یکی از بهترین سایت های کشور است که با تکمیل آن می توان در زمینه پسماند حجم بیشتری از زباله ها را تحت پوشش قرار داد.

این مسئول گفت: در محیط زیست شهری در حمایت از اقدامات پارک هایی که با ماهیت زیست محیطی احداث شده اند تلاش می کنیم بوستان هایی مانند باراجین به یک مرکز بزرگ تحقیقاتی تبدیل شود و بتوان گونه های آسیب پذیر را در این مناطق مستقر کرد تا به سالم سازی محیط زیست و امور پژوهشی کمک شود.

در موضوع محیط زیست با کسی تعارف نداریم

مدیرکل محیط زیست استان قزوین تصریح کرد: در جلوگیری از آلودگی محیط زیست هیچ فرصتی را نباید از دست داد چون زمان نداریم لذا با کسی تعارف نخواهیم داشت و پیگیر رفع آلودگی از هوا، زمین و آب در استان هستیم.

وی افزود: نگرش امروز ما توجه جدی به آمایش است تا مجوزها بر اساس نقشه آمایش صادر شود و هر کس در هر نقطه که دلش خواست نتواند صنعتی را دایرکند بلکه استقرار واحدها بر اساس برنامه مدون باشد.

علیپور گفت: اگر آلودگی واحدی کنترل نشود و یا کاهش نیابد بدون مسامحه آن را متوقف می کنیم و سلامت مردم برای ما در اولویت است و خوشبختانه امروز قدرت حاکمیت محیط زیست افزایش یافته و می توانیم از بروز آلودگی در هر نقطه با قوانین موجود جلوگیری کنیم.

این مسئول بیان کرد: با استفاده از ظرفیت نظام مهندسی کشاورزی و تشکلهای غیر دولتی موضوع پایش را در صنعت با جدیت دنبال می کنیم تا کارها با سرعت مطلوبی اجرایی شود.

وی افزود: با برگزاری کلاس های آموزشی برای صاحبان صنعت در موضوع رعایت مسائل زیست محیطی نسبت به ارتقاء سطح بینش صنعتگران اقدام خواهیم کرد و با همکاری رسانه های گروهی انتظار داریم محیط زیست به یک مطالبه عمومی تبدیل شود.

مجوز فقط برای صنایع" های تک" و بدون آلایندگی صادر می شود

علیپور گفت: در سیاست های جدید خود فقط برای صنایعی مجوز صادر خواهیم کرد که مجهز به تکنولوژی روز و "های تک" باشد و بدون آلودگی یا کمترین آلایندگی بتواند تولید کند در غیر این صورت موافق حضورش در استان نخواهیم بود.

آلودگی هوا در قزوین نگران کننده نیست

وی در خصوص وضعیت آلودگی هوا در استان تصریح کرد: با بررسی همه جوانب می توان گفت در آلودگی هوا نگرانی خاصی نداریم و در صورت حل مشکل نیروگاه و سیمان آبیک بخش مهمی از مسائل این حوزه برطرف خواهد شد اما برای صیانت از منابع محدود آب زیرزمینی و سطحی و خاک حاصلخیز دشت قزوین توجه به این بخشها را در اولویت قرار داده ایم.

علیپور یادآورشد: در مجموع با توجه به غنای اکوسیستمی استان قزوین می توان گفت حجم آلاینده های موجود در استان نگران کننده نیست که نتوان آن را حل کرد لذا با عزم ملی و استانی با همکاری دستگاههای اجرایی و رسانه ها می توان در این حوزه موفق عمل کرد و به استانی نمونه در رعایت مسائل زیست محیطی تبدیل شد.

مدیرکل محیط زیست استان قزوین اظهارداشت:در نشست تخصصی با رسانه ها امیدواریم بتوانیم چالش های این حوزه رامورد بررسی کارشناسی قرار دهیم و از ظرفیت این گروه نیز بخوبی استفاده کنیم تا به کارها سامان دهیم.

شکار محدود و ممنوع می شود

علیپور گفت: برای صیانت از گونه های جانوری در سطح ملی برنامه ای پنج ساله تدوین شده تا با دادن استراحت به اکوسیستم جانوری برای مدتی شکار در مناطق مختلف ممنوع شود که در استان قزوین هم با پتانسیلی که در اختیار داریم این کار را با جدیت اجرا خواهیم کرد که در این راستا در سال گذشته از مجموع 10 سهم پیش بینی شده حتی پنج مورد درخواست شکار را هم جواب ندادیم تا از گونه های جانوری و پرندگان استان صیانت شود.

وی افزود: در استان 11 گونه جانوری و پرنده داریم که از لحاظ شاخص تنوع زیستی موقعیت خوبی داریم.

مشکل زیست محیطی جاده الموت به تنکابن برطرف شده است

این مسئول در ادامه در خصوص وضعیت ساخت جاده الموت به تنکابن هم گفت: در این مسیر به علت نداشتن گزارش ارزیابی زیست محیطی نکاتی را متذکر شدیم که خوشبختانه با همکاری اداره راه و شهرسازی استان گزارش زیست محیطی این طرح ملی ارائه شد و ما هم آن را به تهران ارسال کردیم.

وی افزود: یکی از موارد برای جلوگیری از تخریب محیط زیست ارزشمند منطقه، پیشنهاد احداث 10 کیلومتر تونل و زیرگذر برای عبور حیات وحش و احداث ایستگاههای زیست محیطی بود که برای تامین آن موافقت شده است که میئ توانیم شاهد اجرای این پروژه مهم ملی باشیم.

برنامه های هفته هوای پاک در قزوین اعلام شد

علیپور تصریح کرد: در هفته هوای پاک که از دوم تا هشتم تعیین شده است برنامه های متنوعی در استان پیش بینی شده که اجرا خواهد شد.

وی افزود: بازدید از شهرک صنعتی کاسپین، تقدیر از دانش آموزان فعال در مدرسه سبز، روز بدون نایلکس در فروشگاههای بزرگ، برگزاری همایش دانشجویی، جشنواره زمین پاک با حضور هنرمندان در بوستان باراجین، افتتاح تفصیه خانه در تاکستان، سیستم آنلاین در دو واحد صنعتی، همایش دانشجویی در دانشگاه پیام نور تاکستان،همایش زمین پاک در آبیک با موضوع مدیریت پسماند ازجمله برنامه های هفته پاک دراستان قزوین است.