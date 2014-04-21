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۱ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۵:۵۲

مشهد فردا میزبان رقابت‌های ورزشی دختران دانش آموز است

مشهد فردا میزبان رقابت‌های ورزشی دختران دانش آموز است

مشهد - خبرگزاری مهر: رییس اداره تربیت بدنی و فعالیتهای ورزشی اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی از برگزاری مسابقات ورزشی دختران دوره دوم متوسطه خراسان رضوی خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، صفدر سلطانی اظهارکرد: از فردا مشهد مقدس میزبان مسابقات استانی رقابتهای دختران مقطع دوم متوسطه است.

وی تصریح کرد: این رقابتها تا هفتم اردیبهشت ادامه دارد.

وی بیان داشت: در این مسابقات 600 دانش آموز ورزشکار در قالب38 تیم در سالنهای ورزشی معلم، مهدی زاده نیا، شهید کاظمیان و آقا مصطفی خمینی با هم رقابت می کنند.

به گفته سلطانی دانش آموزان ورزشکار در رشته های فوتسال، والیبال، هندبال و بسکتبال به دیدار حریف می روند.

همین خبر حاکی است: برگزیدگان این دوره از مسابقات به اردوی آمادگی استان برای شرکت در رقابتهای کشوری خواهند رفت.

کد مطلب 2275490

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