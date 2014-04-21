نمایش آثار فیلمسازان دنیا در موزه هنرهای معاصر

به گزارش خبرگزاری فارس،‌ دوره جدید نمایش فیلم و نقد و بررسی آثار سینمایی درسالن سینماتک موزه هنرهای معاصر تهران با عنوان «سینما دوران ما» از روز چهارشنبه ۳ اردیبهشت ماه ساعت ۱۸ با همکاری «مجله فیلمخانه» شروع می شود. در این دوره آثاری از فیلم سازان جهان از جمله پدرو کوستا، گاس ون سنت، برادران کوئن، جف نیکولز، ویراستاکول، ترنس مالیک، وس اندرسون و... نمایش داده می شود و همچنین برگزاری دوره های متعدد نمایش فیلم ، نقد آثار سینمایی ، برپایی کارگاه های تخصصی سینمایی در زمینه های مختلف، معرفی ونقد آثار فیلم سازان معاصر ایران و جهان از جمله برنامه های دوره جدید سینماتک در سال 93 است. برنامه نمایش فیلم در سالن سینماتک موزه هنرهای معاصر تهران هر چهارشنبه ساعت ۱۸ برگزار می شود. علاقه مندان می توانند برای ثبت نام و عضویت در سینما تک و استفاده از برنامه های نمایش فیلم و جلسات نقد و بررسی به موزه هنرهای معاصر تهران واقع در خیابان کارگر شمالی مراجعه کنند. - See more at: http://farsnews.com/newstext.php?nn=13930201001131#sthash.BvrJX08S.dpuf - See more at: http://farsnews.com/newstext.php?nn=13930201001131#sthash.BvrJX08S.dpuf

به گزارش خبرگزاری فارس،‌ دوره جدید نمایش فیلم و نقد و بررسی آثار سینمایی درسالن سینماتک موزه هنرهای معاصر تهران با عنوان «سینما دوران ما» از روز چهارشنبه ۳ اردیبهشت ماه ساعت ۱۸ با همکاری «مجله فیلمخانه» شروع می شود. در این دوره آثاری از فیلم سازان جهان از جمله پدرو کوستا، گاس ون سنت، برادران کوئن، جف نیکولز، ویراستاکول، ترنس مالیک، وس اندرسون و... نمایش داده می شود و همچنین برگزاری دوره های متعدد نمایش فیلم ، نقد آثار سینمایی ، برپایی کارگاه های تخصصی سینمایی در زمینه های مختلف، معرفی ونقد آثار فیلم سازان معاصر ایران و جهان از جمله برنامه های دوره جدید سینماتک در سال 93 است. برنامه نمایش فیلم در سالن سینماتک موزه هنرهای معاصر تهران هر چهارشنبه ساعت ۱۸ برگزار می شود. علاقه مندان می توانند برای ثبت نام و عضویت در سینما تک و استفاده از برنامه های نمایش فیلم و جلسات نقد و بررسی به موزه هنرهای معاصر تهران واقع در خیابان کارگر شمالی مراجعه کنند. - See more at: http://farsnews.com/newstext.php?nn=13930201001131#sthash.BvrJX08S.dpuf - See more at: http://farsnews.com/newstext.php?nn=13930201001131#sthash.BvrJX08S.dpuf

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ دوره جدید نمایش فیلم و نقد و بررسی آثار سینمایی در سالن سینماتک موزه هنرهای معاصر تهران با عنوان «سینمای دوران ما» از روز چهارشنبه سوم اردیبهشت ماه ساعت ۱۸ با همکاری مجله «فیلمخانه» شروع می‌شود.

در این دوره آثاری از فیلمسازان جهان از جمله پدرو کوستا، گاس ون سنت، برادران کوئن، جف نیکولز، ویراستاکول، ترنس مالیک، وس اندرسون و... نمایش داده می شود و همچنین برگزاری دوره های متعدد نمایش فیلم، نقد آثار سینمایی، برپایی کارگاه‌های تخصصی سینمایی در زمینه های مختلف، معرفی و نقد آثار فیلمسازان معاصر ایران و جهان از جمله برنامه‌های دوره جدید سینماتک در سال 93 است.

برنامه نمایش فیلم در سالن سینماتک موزه هنرهای معاصر تهران هر چهارشنبه ساعت 18 برگزار می‌شود.

علاقه‌مندان می‌توانند برای ثبت‌نام و عضویت در سینما تک و استفاده از برنامه‌های نمایش فیلم و جلسات نقد و بررسی به موزه هنرهای معاصر تهران واقع در خیابان کارگر شمالی مراجعه کنند.