رانندگان حق افزایش خودسرانه کرایه را ندارد/ برخورد قاطع بازرسان با افراد سودجو

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز جلسه هماهنگی اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه ها با حضور فرماندار و روسای ادارات و دستگاه های اجرایی شهریار در محل فرمانداری برگزار شد.

همت الله هادیزاده در این جلسه با اشاره به نامگذاری سالجاری و تاکیدات رهبر معظم انقلاب بر دو مقوله فرهنگ و اقتصاد، خواستار حضور جهادی مسئولان در خدمت رسانی به مردم شد و اظهار داشت: طرح هدفمندی یارانه ها نیز به منظور ساماندهی امور اقتصادی کشور و رفاه هرچه بیشتر مردم به ویژه قشر ضعیف جامعه اجرا می شود.

اختصاص یارانه به رانندگان اتوبوس برای جلوگیری از افزایش قیمتها

این مسئول در تشریح نحوه اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها عنوان کرد: افزایش قیمت حاملهای انرژی در این مرحله بدون کمترین افزایش نرخ در حمل و نقل عمومی صورت خواهد گرفت و هیچ فردی و ارگانی پیش از ابلاغ رسمی مصوبات دولتی، حق افزایش خودسرانه کرایه ها را ندارد.

وی ادامه داد: افزایش نرخ کرایه ها نیز با مشورت دستگاههای زیربط، آنالیز شده و با نظارت کامل اتفاق خواهد افتاد، به منظور جلوگیری از افزایش کرایه ها و حمایت از رانندگان نیز یارانه هایی پیش بینی شده که در اختیار رانندگان اتوبوس قرار خواهد گرفت.

ستاد هدفمندی مستقر در فرمانداری آماده پاسخگویی به شهروندان است

فرماندار شهریار افزود: همچنین پیش بینی هایی برای تامین نیاز حمل و نقل عمومی صورت گرفته که در صورت لزوم به یاری ناوگان حمل و نقل می آیند، در مقابل تحرکات احتمالی برخی افراد فرصت طلب و سودجو نیز با قاطعیت برخورد خواهد شد.

هادیزداه خطاب به مسئولان شهرستان گفت: مسئولان باید در ایام اجرای طرح، به منظور رفاه حال مردم و رفع برخی مشکلات احتمالی به صورت شبانه روزی و تمام وقت در محل کار حاضر باشند تا از بروز هر گونه کمبود و مشکل جلوگیری به عمل آید، ستاد هدفمندی نیز با مدیریت معاون برنامه ریزی در محل فرمانداری مستقر و آماده پاسخگویی به شهروندان است.

در ادامه جلسه چند تن از روسای ادارات مربوطه در طرح هدفمندی یارانه ها به ارائه گزارش از نحوه عملکرد و اقدامات خود پرداختند.