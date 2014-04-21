گزارش بانک مرکزی از تغییرات قیمت 11 گروه مواد خوراکی/ کاهش قیمت در 6 گروه 

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی متوسط قیمت خرده فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران در هفته منتهی به 93.01.29 را اعلام کرد که بر اساس آن در گروه لبنیات قیمت ماست پاستوریزه و پنیر غیرپاستوریزه نسبت به هفته قبل هر یک معادل 0.2 درصد افزایش یافت و قیمت سایر اقلام این گروه بدون تغییر بود. بهای تخم مرغ معادل 1.4 درصد کاهش داشت و شانه ای 64500 الی 93000 ریال فروش می رفت.

برنج و حبوب

در هفته مورد بررسی، قیمت برنج داخله درجه دو معادل 0.2 درصد افزایش یافت و بهای برنج داخله درجه یک ثابت بود. در گروه حبوب، قیمت نخود معادل 0.2 درصد، عدس 0.5 درصد و لوبیا چیتی 0.1 درصد کاهش داشت و بهای سایر اقلام این گروه بدون تغییر بود.

میوه و سبزی های تازه

در هغته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری پرتقال درجه دو، نارنگی، گوجه سبز و طالبی عرضه کمی داشت ولی سایر اقلام میوه و سبزی تازه که تعدادی از آنها از نظر کیفی در سطح پایینی قرار داشتند، به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره بار عرضه می شد.

میوه فروشی های سطح شهر اقلام مرغوب میوه و سبزی تازه را عرضه می نمودند که در گروه میوه های تازه قیمت پرتقال درجه دو معادل 0.3 درصد افزایش ولی بهای سایر اقلام این گروه بین 0.2 درصد تا 16.4 درصد کاهش یافت.

در گروه سبزی های تازه قیمت پیاز ثابت بود. بهای گوجه فرنگی معادل 0.3 درصد و سیب زمینی 7.3 درصد افزایش ولی قیمت سایر اقلام این گروه بین 0.3 درصد تا 12.2 درصد کاهش داشت.

گوشت قرمز و گوشت مرغ

در هفته مورد گزارش بهای گوشت گوسفند بدون تغییر بود. قیمت گوشت تازه گاو و گوساله معادل 0.1 درصد افزایش ولی بهای گوشت مرغ 2.7 درصد کاهش یافت.

قند، شکر، چای، و روغن نباتی

در این هفته قیمت قند معادل 0.7 درصد افزایش ولی بهای روغن نباتی مایع 0.1 درصد کاهش داشت. قیمت شکر، چای خارجی و روغن نباتی جامد ثابت بود.

بر پایه گزارش بانک مرکزی، قیمت لبنیات در هفته مورد بررسی نسبت به هفته مشابه سال قبل 20 درصد، تخم مرغ 10.7 درصد، برنج 26.6 درصد، حبوب منفی 2.3 درصد، میوه های تازه 9.7 درصد، سبزی های تازه 21.4 درصد، گوشت قرمز 3.9 درصد، گوشت مرغ 25.9 درصد، قند و شکر 30.6 درصد و روغن نباتی 26.7 درصد تغییر قیمت داشته است.

قیمت 4 گروه کالایی در این هفته افزایش، 6 گروه کالایی کاهش و یک گروه کالایی نیز ثابت بوده است.