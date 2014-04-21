ظریف به مسکو رفت

به گزارش خبرگزاری مهر، اجلاس وزراي خارجه كشورهاي ساحلي درياي خزر به منظور تمهید مقدمات و هماهنگی لازم برای اجلاس سران در مسكو برگزار می‌گردد و در این راستا برگزاری اجلاس وزرای امور خارجه کشورهای ساحلی به عنوان عالی ترین اجلاس مقدماتی اجلاس سران در دستور کار قرار دارد .



ظریف همچنین در حاشیه این اجلاس علاوه بر ملاقات با همتای روسی خود ، با دیگر مقامات شرکت کننده در این نشست در خصوص مسائل مهم منطقه ای و بین المللی گفتگو و تبادل نظر خواهد کرد.