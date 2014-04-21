ظریف به مسکو رفت

به گزارش خبرگزاری مهر، اجلاس وزراي خارجه كشورهاي ساحلي درياي خزر به منظور تمهید مقدمات و هماهنگی لازم برای اجلاس سران در مسكو برگزار میگردد و در این راستا برگزاری اجلاس وزرای امور خارجه کشورهای ساحلی به عنوان عالی ترین اجلاس مقدماتی اجلاس سران در دستور کار قرار دارد .
ظریف همچنین در حاشیه این اجلاس علاوه بر ملاقات با همتای روسی خود ، با دیگر مقامات شرکت کننده در این نشست در خصوص مسائل مهم منطقه ای و بین المللی گفتگو و تبادل نظر خواهد کرد.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان به منظور شرکت در نشست وزرای خارجه کشورهای ساحلی دریای خزر عصر امروز دوشنبه عازم مسکو شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، اجلاس وزراي خارجه كشورهاي ساحلي درياي خزر به منظور تمهید مقدمات و هماهنگی لازم برای اجلاس سران در مسكو برگزار میگردد و در این راستا برگزاری اجلاس وزرای امور خارجه کشورهای ساحلی به عنوان عالی ترین اجلاس مقدماتی اجلاس سران در دستور کار قرار دارد .
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