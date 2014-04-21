800 هکتار از اراضی بروجرد تحت پوشش سیستم آبیاری نوین قرار دارند

مهرداد غضنفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر از 34 هزار هکتار اراضی آبی شهرستان بروجرد 800 هکتار آت تحت پوشش سیستم نوین آبیاری است.

وی با بیان اینکه این میزان اجرای سیستم نوین آبیاری برای شهرستانی با وسعت بروجرد بسیار پایین است، ادامه داد: با توجه به محدودیت منابع آبی بروجرد اجرای سیستم نوین آبیاری یک ضرورت محسوب می شود.

غضنفری افزود: برای اجرای سیستم های نوین آبیاری مبلغ هزار میلیارد و 300 میلیون تومان اعتبار در بودجه سال 93 گنجانده شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان تصریح کرد: از این مبلغ اعتباری بالغ بر 117 میلیارد تومان برای استان لرستان در نظر گرفته شده است.

وی افزود: همچنین اجرای سیستم نوین آبیاری در سطح دو هزار هکتار از اراضی بروجرد را در برنامه داریم که برای آن 10 میلیارد تومان اعتبار تعیین شده است.

غضنفری یادآور شد: برای اجرای سیستم نوین آبیاری در استان هیچ گونه محدودیتی در تخصیص اعتبار وجود ندارد و کشاورزان می توانند با استفاده از تسهیلات نسبت به اجرای آن اقدام کنند.