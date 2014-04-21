انتخابات افغانستان به دور دوم کشیده می شود/ واکنش نامزدها به اعلام نتایج آرا

به گزارش خبرگزاری مهر، شینهوا گزارش داد در پی اعلام نتایج تقریبا 50 درصد آرا در افغانستان، روزنامه های محلی پیش بینی کردند که انتخابات در این کشور به احتمال قوی به دور دوم کشیده می شود.



خبر دیگر اینکه عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی دو نامزد پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در گفتگو با طلوع نیوز بر لزوم شفافیت بیشتر کمیسیون انتخابات در مراحل مختلف تاکید کردند.



عبدالله عبدالله با اشاره به ابطال 100 هزار برگ رای در ولایت هرات از سوی کمیسیون انتخابات ریاست جمهوری افغانستان خواستار بررسی این موضوع به روشهای حقوقی شد.



به نوشته بی بی سی، عبدالله در پی اعلام نتایج شمارش حدود نیمی از آرای انتخابات با اشاره به تهیه نتایج بر اساس گزارش‌ هایی که ناظران ستادهای انتخاباتی وی از مراکز رای‌ گیری تهیه کرده بودند، گفت این نتایج برایم قابل پیش‌بینی بود و نسبت به درستی کار کمیسیون انتخابات مطمئنم.



این اظهارات پس از آن مطرح شد که کمیسیون مستقل انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در بیانیه ای اعلام کرد شمارش 50 درصد آرای ریخته شده به صندوق های اخذ رای نشان می دهد که عبدالله عبدالله 44.4 درصد آرا را در انتخابات به خود اختصاص داده و اشرف عنی احمدزی دیگر نامزد انتخاباتی 33.2 آرا را از آن خود کرده است.

محمد یوسف نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان همچنین با اشاره به شمارش سه میلیون و 456 هزار و 910 رای اعلام کرد که عبدالرب رسول سیاف، قطب الدین هلال، محمد شفیق گل آغا شیرزی، محمد داود سلطان زوی و هدایت امین ارسلا به ترتیب، 7.0 درصد آرا، 2.7 درصد، 1.6 درصد ، 0.5 درصد آرا و 0.2 درصد آرا را به خود اختصاص دادند.



اشرف غنی احمدزی دیگر نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان نیز خواستار توقف روند اعلام نتایج درصدی و همچنین شمارش آرای صحیح شد و گفت کمیسیون مستقل انتخابات باید شفافیت بیشتری را از خود نشان داده و با اعلام نتایج اذهان مردم را مغشوش نکند زیرا احتمال تغییر نتایج به طور کامل وجود دارد.



اشرف غنی احمدزی با اشاره به اینکه به پیروزی خود در انتخابات ایمان دارد، تاکید کرد برنده انتخابات در دور اول یا در دور دوم هستیم.



زلمی رسول، عبدالرب رسول سیاف، قطب الدین هلال، گل آغا شیرزی، داوود سلطان زوی و هدایت امین ارسلا شش نامزد دیگر انتخابات ریاست جمهوری افغانستان که پیشتر مدعی بروز تقلب و تخلف در انتخابات بودند، این بار نسبت به نتایج اعلام شده کمیسیون مستقل انتخابات واکنش نشان ندادند.



محمد یوسف نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان با اشاره به اینکه آرای هزار و 486 صندوق اخذ رای محل برای بررسی به کمیسیون شکایت های انتخاباتی ارسال شده و آرای هزار و 86 صندوق دیگر بازشماری شده است، خواستار اجتناب نامزدها از هرگونه پیش داوری در رابطه با نتایج انتخابات شد و از کاندیدهای انتخاباتی خواست تا به نتایج و آرای مرد احترام بگذارند.



همزمان با اعلام نتایج انتخابات، مقامات افغانی در پاکستان از ترور شاه محمود جلالی نامزد شورای ولایتی از ولایت قندهار افغانستان توسط مهاجمان ناشناس در ایالت بلوچستان خبر دادند که برای انجام معالجات پزشکی به این ایالت سفر کرده بود و پیکر وی برای تدفین به ولایت قندهار منتقل شده است.



مهاجمان ناشناس پس از این حمله فورا محل حادثه را ترک کرده و هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این حمله تروریستی را برعهده نگرفته است.