اطلاع رساني موثر از جمله ابزارهاي مبارزه با قاچاق كالا و ارز است

به گزارش خبرنگار مهر، حبيب اله خجسته پور ظهر دوشنبه در جلسه كميسيون پيشگيري و مبارزه با قاچاق كالا و ارز اين شهرستان بر لزوم پيشگيري و مقابله بيشتر با وقوع قاچاق كالا و ارز مرکز لرستان تأكيد كرد.

وی همچنین به تبيين تأثير قاچاق كالا برچرخه اقتصادي و زندگي مردم پرداخت و خواستار رسيدگي بيشتر در راستاي پيشگيري و مقابله با اين پديده شوم شد.

خجسته پور اظهار داشت: بر اساس آمار ارائه شده توسط نيروهاي انتظامي و امنيتي و ساير دستگاههاي حاكميتي در سال 92 در حوزه شهرستان خرم آباد كشفيات نسبتا خوبي در حوزه قاچاق كالا و ارز صورت پذيرفته است.

فرماندار خرم آباد عمده كالاهاي هدف كميسيون پيشگيري و مقابله با قاچاق كالا و ارز شهرستان را اقلامي از قبيل سوختهاي فسيلي، چوب و ذغال، دارو، لوازم بهداشتي، مكمل هاي غذايي و كالاهاي برقي عنوان کرد و بیان داشت: قاچاق هر كدام از كالاهاي مذكور تاثيرات بسيار منفي و گوناگوني را بر زندگي مردم و به ويژه اقتصاد كشور وارد می کند.

خجسته پور اظهار داشت: در سال جديد كه مزين به نام "سال فرهنگ و اقتصاد با عزم ملي و مديريت جهادي" بوده شايسته است با فرهنگ سازي توسط دستگاههاي مرتبط از جمله آموزش و پرورش و دانشگاهها در راستای آگاهي بخشي به نسل نوجوان و جوان و در نهايت خانواده ها به صورت ويژه در دستور كار قرار گرفته است.

وی ادامه داد: در این راستا باید تنوير افكار عمومي در راستای عدم استقبال از كالاي قاچاق و روي آوردن به توليدات ملي در جامعه صورت گیرد.

فرماندار خرم آباد اطلاع رساني و تبليغات موثر و به موقع را از جمله ابزارهاي مناسب و ضروري بحث مبارزه با قاچاق كالا و ارز عنوان كرد و خواستار برگزاري نمايشگاههايي از كالاي قاچاق كشف شده و بيان آثار مخرب و زيانبار آن بر اقتصاد خانواده و كشور توسط كارشناسان خبره شد.