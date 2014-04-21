زنان ايران اسلامي نقش برجسته اي در تعيين سرنوشت كشور دارند

به گزارش خبرنگار مهر، قربانعلی سعادت بعد از ظهر دوشنبه در آیین بزرگداشت هفته زن و جشن میلاد کوثر با اشاره به بيانات امام علی (ع) در خصوص لزوم توجه به جايگاه و نقش آفريني زنان در جامعه اظهارداشت: زنان و بانوان مي توانند سهم بسزايي را در تعيين سرنوشت كشور ايفا كنند البته در سفارشات معصومین تاکید شده که باید متناسب با ظرفیت زنان به آنان کار سپرده شود و نباید خارج از ظرفیت و توان بانوان انتظاری از آنان داشت.

وی با بیان اینکه در خصوص بانوان در جامعه اسلامی دو نوع دیدگاه مطرح است، افزود: یک نوع دیدگاه این است که با وجود اینکه پیامبر از عربستان مبعوث شد و در همان سرزمین با بوسیدن دست دختر خود، جایگاه زن را در آن جامعه زنده کرد ولی اینک مشاهده می کنیم که در همان سرزمین زنان از کمترین حقوق خود محروم هستند.

سعادت ديدگاه اسلامي به شخصيت و جايگاه زن را بعنوان ديدگاه دوم مطرح كرد و افزود: اين ديدگاه كه هم ارزشي و هم حقوقی است در ایران اسلامی در خصوص زنان وجود دارد و زنان از حقوق کامل خود برخوردار هستند كه اين دستاورد ارزشمند مدیون و مرهون امام خميني(ره) است که توانست راه و منش پیامبر (ص) را در جامعه احیا کند.

استاندار آذربایجان غربی با اشاره به حدیثی از پیامبر اعظم (ص) که محدود کردن بی جهت زنان حرام است، ادامه داد: امروز در جامعه مسئولیت های زيادي وجود دارد که بانوان می توانند بر عهده بگیرند و در اداره امور جامعه خود سهیم شوند.

سعادت با اشاره به یکسان بودن حقوق ميان زن و مرد ادامه داد: مساوی بودن حقوق به هیچ وجه مشابه بودن وظایف را دیکته نمی کند لذا زن و مرد هر كدام متناسب با ظرفيت هايشان عهده دار وظايف و مسئوليت هايي هستند.

وی به نقش برجسته زنان در عرصه هاي تربیتي اشاره و عنوان کرد: باید جامعه را برای رشد و تربیت صحیح آماده کنیم كه خوشبختانه اين بستر امروز در نظام جمهوری اسلامی فراهم شده و امروز به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی بانوان در عرصه های مختلف از جمله عرصه هاي اجتماعي، فرهنگي، سياسي و تربيتي فعالیت می کنند كه نمونه آن را كمتر مي توان در ساير كشورها مشاهده کرد.

وی با اشاره به جایگاه والای حضرت فاطمه زهرا (س) گفت:حضرت فاطمه زهرا (س) الگويي بي مانند از تقوا، ايثار و مقاومت است و لازم است زنان و بانوان ايران اسلامي با الهام از سيره و مكتب اين بانوي بزرگوار، در راه اعتلاي ارزش هاي اسلامي و انقلابي گام بردارند.