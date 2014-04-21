مصوبات شورای مبارزه با مواد مخدر ضمانت اجرایی ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، راضیه خدادوست بعد از ظهر دوشنبه در جلسه كميته فرهنگي و پيشگيري شوراي هماهنگي مبارزه با موادمخدر استان اظهارداشت: با وجود نيروهاي متخصص و دلسوز كه از ويژگيهاي مثبت نظام در برخورد با پديده شوم موادمخدر به حساب مي آيد انتظار مي رود تا ضمانتهاي اجرايي نيز براي مصوبات در نظر گرفته شود.

وی با اشاره به اينكه موادمخدر به عنوان محصول شوم استكبار به كشور تحميل شده است افزود: مبارزه با موادمخدر عزم ملي مي طلبد و اين ظرفيت در جامعه اسلامي ايران وجود دارد.

خدادوست با تاکید بر اینکه عمده رويكردهاي اين كميته در سال گذشته و جاري آموزش و آگاهسازي است گفت: سال گذشته با برگزاري 12 جلسه اين كميته 46 مصوبه به تصويب رسيد كه از اين تعداد 41 مورد اجرايي شد.

وی ادامه داد: به منظور آگاه سازي عمومي در خصوص خطرات اعتياد سال گذشته برنامه هايي از قبيل برپايي نمايشگاههاي توانمندسازي گروههاي هدف با مشاركت فعالانه سازمانهاي مردم نهاد، نمايش هاي خياباني، حضور در مدارس و ارگانها، برگزاري اردوهاي فرهنگي و ورزشي، كارگاههاي آموزشي و نيز نشست هاي علمي به اجرا در آمد.

رئيس كميته فرهنگي و پيشگيري شوراي هماهنگي مبارزه با موادمخدر استان با تقدير از همراهي ارگانهاي مختلف با اين كميته ابراز اميدواري کرد تا با هم افزايي و ايجاد بسترهاي همكاري بيشتر امكان اجرايي ساختن تعهدات سند جامع پيشگري از اعتياد در استان فراهم شود.