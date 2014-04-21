امکانات درمانی چالدران متناسب با نیازهای شهرستان نیست

به گزارش خبرنگار مهر، احمد رضا قلیپور بعد از ظهر دوشنبه در جریان دیدار با پزشکان متخصص بیمارستان شهید بهشتی این شهرستان به مناسبت هفته سلامت اظهارداشت: با توجه به گستردگی شهرستان و تعدد روستاها در مناطق دور دست و محروم که امکان مراجعه آنان به سایر مراکز درمانی شهرستانهای همجوار را غیر ممکن می سازد لازم است بیمارستان و مراکز درمانی شهرستان به همه وسایل و امکانات مورد نیاز تجهیز شود.

وی با بیان اینکه چالدران به عنوان یکی از مناطق محروم استان نیازمند امکانات مناسب درمانی است عنوان کرد: این شهرستان هم اکنون به دلیل کمبود امکانات پاسخگوی بیماران و مردم نیست.

فرماندار چالدران اضافه کرد: در زمان حاضر نسبت به گذشته کارهای بسیار خوبی صورت گرفته است و در بیمارستان و سایر مراکز و پایگاهها تامین مایحتاج صورت گرفته است ولی با نقطه مطلوب هنوز فاصله داریم .

فرماندار چالدران عنوان کرد: نوسازی ناوگان آمبولانس شبکه، استقرار دستگاه سونوگرافی با تکنولوژی روز، تهیه دستگاه دیسی شوک، تجهیز آزمایشگاه و اتاق عمل و بسیاری از موارد دیگر ملزوماتی هستند که بایستی امسال عملیاتی شوند.

وی با اشاره به ساختمان در حال احداث اورژانس بیمارستان گفت: در سالجاری با بهره برداری از این پروژه و تجهیز آن به امکانات روز آمد نیازهای درمانگاهی شهرستان تا افق 30 ساله بر طرف خواهد شد.

پزشکان حاضر در این نشست نیز به مشکلات بیمارستان شهید بهشتی این شهرستان اشاره کرد و گفتند: امکانات بیمارستان بویژه در بخش مراقبتهای ویژه - اتاق عمل - آزمایشگاه - سونوگرافی قابل توجه بوده و باید هر چه سریعتر این مشکل رفع شود.