شبکه زنان دانشمند جهان اسلام 800 نفر عضو دارد

به گزارش خبرنگار مهر، طیبه ماهرو زاده ظهر دوشنبه در آیین جشن میلاد کوثر در تالار دانش دانشگاه سمنان ضمن بیان اینکه شبکه زنان دانشمند جهان اسلام علاقمند به گسترش همکاری با زنان دانشمند مسلمان است، افزود: البته یکی از شرایط عضویت در این شبکه، این است که متقاضی عضویت حداقل دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد باشد.

وی گفت: 37 کشور اسلامی با فرستادن نماینده برای عضویت در این شبکه اعلام آمادگی کردند.

رئیس شبکه زنان دانشمند جهان اسلام درباره تاریخچه این شبکه گفت: طرح تأسیس شبکه زنان دانشمند جهان اسلام در چهارمین نشست وزرای آموزش عالی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی در باکو از طرف هیئت ایرانی مطرح شد و اولین اجلاس تاسیس آن تحت نظارت آیسسکو توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران در بهمن ماه 1388 (ژانویه 2010) در تهران برگزار شد.

ماهرو زاده افزود: همچنین اولین نشست اعضای هیئت امنا به دعوت آیسسکو در فروردین ماه 1389 (آوریل 2010) در مراکش برگزار شد که در این نشست، تهران به عنوان محل دبیرخانه شبکه زنان دانشمند جهان اسلام تعیین و برنامه دوسالانه شبکه تدوین شد.

وی با اشاره به اینکه هیئت امنای این شبکه از 9 کشور اسلامی هستند افزود: بیشتر اعضای هیئت امنای این شبکه از کشورهای آفریقایی، آسیایی و عرب زبان هستند.

رئیس شبکه زنان دانشمند جهان اسلام با بیان اینکه شبکه زنان دانشمند جهان اسلام شبکه شناخته شده ای است افزود: تهیه بانک اطلاعاتی از زنان دانشمند جهان اسلام، افزایش سطح تعلیم و تربیت زنان در جهان اسلام، تشویق و توانمندسازی زنان مسلمان در علوم و فناوری، معرفی دستاوردهای زنان و انتشار آثار علمی و پژوهشی انان ازجمله مهمترین اهداف شکل گیری این شبکه است.

ماهرو زاده با بیان اینکه آقایان هم می توانند عضو این شبکه شوند افزود: دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد به بالا و به تازگی دانشجویان کارشناسی که دارای کار علمی برجسته ای باشند می توانند عضو این شبکه شوند.

وی افزود: شبکه زنان دانشمند جهان اسلام توجه خاصی به ارتقای سطوح کمی و کیفی علمی و تحقیقاتی زنان دانشمند مسلمان در کشورهای مختلف و افزایش مشارکت آنان در این بخش ها دارد.

ماهروزاده مهم ترین اهداف و وظایف شبکه مذکور را ایجاد بانک اطلاعات زنان دانشمند و متخصص مسلمان در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی، اطلاع رسانی در زمینه بورسیه های تحصیلی و فرصت های مطالعاتی در سطح بین المللی، معرفی دانشگاه ها و مراکز علمی و تحقیقاتی و ایجاد فرصت ارتقای سطح تحصیلی این قشر و غیره در سطح دنیا برشمرد.

وی در خاتمه، دانشگاه سمنان را به لحاظ کمی و کیفی با دانشگاه های تهران قابل رقابت دانست و گفت: به نظر من دانشگاه سمنان به لحاظ کمی و کیفی چیزی از دانشگاه های تهران کم ندارد بلکه در برخی موارد از آن نیز پیشی گرفته است.