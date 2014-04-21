به گزارش خبرنگار مهر، مرضیه گرد عصر دوشنبه در جلسه پرسش و پاسخ با فرهنگیان نیشابور در تالار تربیت این شهر، اظهار کرد: امکان رسمی‌کردن حتی یک نفر نیرو در این مدارس نیست.

معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان مدارس غیر دولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی در قبال این پرسش که چرا فرزندان فرهنگیان پس از بازنشسته شدن جایگزین والدین خود نمی‌شوند، افزود: البته پاسخ به این پرسش در حیطه وظایف کاری بنده نیست ولی فرهنگیان عزیز سعی بفرمایند فرزندان خود را به‌جای فرهنگ کار اداری به سمت فرهنگ کارآفرینی هدایت کنند.

گرد در پاسخ به یکی از بانوان فرهنگی که پرسید چرا آموزش و پرورش بر خلاف سایر ادارات با مرخصی 9 ماهه زایمان موافقت نمی‌کند، گفت: قانون نگفته است دستگاه‌های اجرایی باید این میزان مرخصی را به متقاضیان بدهد بلکه قانون گفته دستگاه‌ اجرایی می‌تواند که در همین راستا برخی دستگاه‌ها که تعداد پرسنل بانوان آنها کمتر بود این موضوع را اجرایی کردند ولی در آموزش و پرورش که 60 درصد پرسنل، خانم‌ها هستند اگر این میزان مرخصی اعمال شود حقیقتا در حق دانش‌آموزان ظلم می‌شود.

وی بیان کرد: البته وزیر تیمی را در امور اداری وزارتخانه مستقر کرده‌اند که امکان مرخصی‌های زایمان را بررسی و با قسمت حقوق و دستمزد هماهنگ کنند تا آیین‌نامه جدیدی در این‌باره ابلاغ شود.

معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان مدارس غیر دولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی گفت: دشمنان برای رخنه در ذهن جوانان ما تلاش می‌کنند با تهاجم و شبیخون فرهنگی معلمان ما را منحرف و جوانان ما را از مسائل درسی دور و با خانواده خود غریبه کنند.

گرد افزود: رسالت ما تنها آموزش چند کلمه نیست، بلکه باید به‌دنبال پروراندن یک انسان باشیم.

وی اظهار کرد: سیستم‌های غیر دولتی به‌دنبال غیرخدایی کردن دانش‌آموزان ما هستند پس نباید با غفلت بخوابیم.

معاون وزیر آموزش و پرورش گفت: اگر قرار است روی فکر جوانان کار شود بهترین مکان آموزش و پرورش است.

گرد با اشاره به اینکه ما باید خانواده‌ها را در تربیت شریک کنیم، بیان کرد: اگر به جوانان هویت دادیم موفق هستیم.

وی تصریح کرد: زمان شعار دادن نیست بلکه زمان عملیاتی کردن برنامه‌ها است.

رئیس سازمان مدارس غیر دولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش و پرورش گفت: مدرسه‌داران غیر دولتی را به نوعی خیر می‌دانیم که چند سالی است به شکل سختی به‌لحاظ مالی، مدارس را اداره می‌کنند.

گرد تاکید کرد: یکی از چهار برنامه وزیر، فعال کردن مشارکت‌های مردمی است و ما مسئولان موظفیم برای رسیدن به اهداف برنامه‌ریزی کنیم.

وی افزود: هر جا خیری حضور دارد باید آن مکان را بوسید و تربتش را بر چشم گذاشت.

همچنین جواد قوامی‌نژاد، معاون مدیر کل استان و مدیر آموزش و پرورش نیشابور نیز با تبریک هفته زن و ولادت مدافع ولایت حضرت زهرا(س) و فرزند گرامی‌اش حضرت امام خمینی(ره) به حاضران در جلسه خیر مقدم گفت.

امیرمحمد قربانی قاری نوجوان مراسم مورد تشویق مسئولان جلسه قرار گرفت.

در این جلسه روسای آموزش و پرورش مناطق سرولایت، میان‌جلگه و زبرخان و شهرستان فیروزه، اعضای شورای آموزش و پرورش، مدیران مدارس غیر دولتی، رابطان عفاف و حجاب، مدیران مراکز آموزشی از راه دور و جمعی از خیران نیشابور حضور داشتند.