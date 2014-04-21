برنامه های فرهنگی به روز و کارآمد دشمن را در عرصه جنگ نرم شکست می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جمال یاری عصر دوشنبه در جمع مبلغان دینی افزود: در ترویج آموزه های دینی فقط نباید به حرف و کلام اکتفا کرد.

وی اظهارداشت: مبلغان دینی با فهم عمیق مسائل دینی و عمل به این مهم باید برای جوانان الگو باشند تا جوانان حقایق دین را راحت تر بپذیرند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان گفت: دشمنان اسلام، قرآن و ملت ایران اسلامی که در طول دوران انقلاب اسلامی از راه جنگ نظامی نتوانسته اند بر ملت ایران غلبه کنند جبهه نرم علیه ایران تشکیل داده‌اند که با بصیرت مردم در این جنگ نیز شکست می‌ خورند.

وی افزود: دشمن امروز سعی دارد تا از راه فکر، اندیشه و ایجاد شبهات مختلف دینی، سیاسی و اجتماعی جبهه دیگری علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی تشکیل داده و وارد جنگ با ارزش‌ ها و باورهای ملت ایران شود.

یاری اظهارداشت: دشمنان در جنگ نرم با استفاده از ابزار فرهنگی جوانان و نوجوانان را به عنوان آینده‌ سازان ایران اسلامی هدف قرار داده اند تا بتوانند آنان را از مسیر اصلی انقلاب خارج و فردی بی‌ تفاوت نسبت به مسائل سیاسی و اجتماعی کشور تبدیل کنند.

وی اذعان داشت: تقويت فريضه الهی امر به معروف و نهی از منکر مهمترين راهبرد در مقابله با جنگ نرم و تهاجم فرهنگي دشمنان است بنابراین همگان باید به این مهم توجهی ویژه داشته باشند.