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۱ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۲۱:۳۲

رزم حسینی:

پروژه جاده کرمان – بم در سال جاری تمام می شود

پروژه جاده کرمان – بم در سال جاری تمام می شود

کرمان – خبرگزاری مهر: استاندار کرمان گفت: با پیگیریهای انجام گرفته و جذب اعتبار پروژه جاده های کرمان – بم و کرمان - زرند در سال جاری تمام می شوند.

علیرضا رزم حسینی در گفتگو با مهر در خصوص جلسه عصر امروز با وزیر راه و شهرسازی بیان داشت: عصر امروز جلسه خوبی با وزیر مربوطه برگزار شد و قرار شد پروژه هایی که پیشرفت بالای 80 درصد دارد تمام شوند و سایر پروژه ها نیز تا حد امکان ادامه یابند.

وی گفت: اعتبار لازم برای اتمام و تکمیل طرح یک طرفه شدن جاده های بم – کرمان و زرند - کرمان در سال جاری تمام می شود و در خصوص جاده کرمان – سیرجان که هشت کیلومتر از آن باقی مانده است قرار است اعتبار لازم اختصاص یابد که اگر چنین شود این جاده نیز در سال جاری تمام می شود.

استاندار کرمان اضافه کرد: در خصوص جاده های روستایی نیز قرار شد اقداماتی انجام شود اما به دلیل حجم بالای پروژه ها نمی توان اتمام این پروژه ها در سال جاری را پیش بینی کرد.

کد مطلب 2275680

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