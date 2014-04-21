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۱ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۲۲:۱۷

حجت‌الاسلام دانش:

مراسم اعتکاف با شور و هیجان خاصی در فارس برگزار خواهد شد

مراسم اعتکاف با شور و هیجان خاصی در فارس برگزار خواهد شد

شیراز - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی فارس گفت: امسال که سال اقتصاد و فرهنگ با مدیریت جهادی و عزم ملی است باید فعالیتهای فرهنگی مراسم معنوی اعتکاف به صورت جدی و با شور و هیجان خاص مردمی برگزار شود.

 به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام شکرالله دانش گفت: مراسم پر فیض اعتکاف به صورت مستمر همه ساله باشکوه و استقبال بی نظیر مردمی برگزار شده است  و امسال نیز حضور مردم چشمگیر تر از سالهای گذشته خواهد بود.

این مسئول تصریح کرد: یکی از راه های مبارزه با آسیب های اجتماعی ورود جوانان  به برنامه های مذهبی به‌ویژه اعتکاف است.

دانش بیان کرد: مراسم اعتکاف امسال را با همکاری هیئت های  مذهبی و کانون های فرهنگی با شکوه تر از سال های پیش برگزار خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه متولیان برگزاری مراسم اعتکاف مساجد، هیئت امنا، ائمه جماعات ، هیئت مذهبی و ادارات فرهنگی استان می باشند گفت: برای برگزاری مراسم اعتکاف مبلغ، سخنران و قاری به شهرستان ها اعزام خواهند شد .

معاون فرهنگی پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی فارس افزود: متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص چگونگی برگزاری مراسم معنوی اعتکاف در حسینیه ها و مساجد خود می توانند با تلفن های 2333706 – 2350533 – 2342141 اداره کل تبلیغات اسلامی استان فارس  با حسین کریمی مسئول  امور مساجد در شیراز تماس حاصل فرمایند .

از طرف ستاد اعتکاف  حمید رضا همتی به عنوان دبیر اجرایی اعتکاف در فارس و حسین کریمی نیز دبیر اجرایی اعتکاف شهرستان شیراز معرفی شدند.
 

کد مطلب 2275692

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