برنامه ریزی برای افزایش شاخصه های سلامت/ 10 هزار نفر تحت پوشش خدمات سازمان های مردم نهاد همدان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ابراهیم الهی تبار شامگاه دوشنبه در نشست هم اندیشی با اتاق فکر سمن های استان همدان عنوان کرد: دولت باید به دنبال برنامه ریزی هایی باشد تا از ظرفیت های جامعه در راستای افزایش شاخص های سلامت استفاده لازم را بکند.

وی از مسئولان سمن ها در خواست کرد پیشنهادات ارائه شده در این نشست را برای بخش سلامت جمع بندی و راهکار عملی برای آن مشخص و ارائه کنند.

وی بیان داشت: ورود تجهیزات پزشکی پیشرفته در تشخیص سرطان های نهانی در انسان که سرمایه ای بالغ بر 260 میلیارد تومان را شامل می شود،می تواند یک فرصت بزرگ برای استان باشد و دانشگاه علوم پزشکی مجدانه پیگیر انتقال این تجهیزات باشد و اگر لازم به حضور استاندار و مذاکرات نیز وجود دارد در این امر هماهنگی لازم انجام شده چرا که می تواند یک ظرفیت بزرگ در بخش توریسم درمانی را فراهم کند.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری همدان با تاکید براینکه دسته بندی رابطین سلامت در استان کار ارزشمندی بود که انجام شد اما رها شده است، بیان داشت: این مجموعه باید گسترده تر و فعال تر عمل کند و با توجه به ظرفیت های صدا سیما باید در بخش آموزش بهداشت و سلامت از سوی دانشگاه علوم پزشکی و فعالان سلامت در استان خوراک فکری تامین شود.

الهی تبار افزود: اگر به دنبال توسعه یافتگی در کشور هستیم،باید فرهنگ سلامت در جامعه پر رنگ تر شود.

وی با تاکید براینکه می توان از اعتبارات استانداری در خصوص پژوهش های حوزه سلامت تخصیص داد، عنوان کرد: مسیری برای ارتقا سلامت در جامعه توسط رهبری مشخص شده که باید به دنبال آن باشیم.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری همدان اذعان داشت: سمن ها ظرفیت های زیادی در بخش ها گوناگون دارند که رسانه ها باید آنان را بیشتر معرفی کنند.

الهی تبار با اشاره به اینکه رهبری تاکید دارد اجرای هدفمندی یارانه ها باید باعث افزایش شاخصه های اجتماعی شود، عنوان کرد: سند کلی نظام سلامت و مفاد اقتصاد مقاومتی که هر دوساله گذشته ابلاغ شد در راستای افزایش شاخصه های سلامتی در کشور است و براساس قانون هدفمندی یارانه ها چهار هزار و 800 هزار میلیارد تومان باید در بخش سلامت هزینه شود.

وی بیان داشت: مردم آمادگی برای مشارکت در افزایش شاخصه های سلامت را اعلام کرده اند و باید امور به سویی برود که شاهد این افزایش در استان باشیم.

10 هزار نفر تحت پوشش خدمات سازمان های مردم نهاد

نماینده تشکل های مردم نهاد در اتاق فکر این مجموعه ها نیز در این نشست گفت: تشکل های مردم نهاد حوزه سلامت در استان 10 هزار بیمار را تحت پوشش دارند.

سید حسن قشمی با اشاره به اینکه در بیمارهایی چون ایدز،هپاتیت،افراد مبتلابه سرطان زیر 14 سال و طب سنتی ngoتشکیل نشده وفعالیتی دیده نمی شود، اذعان داشت: در بخش اشتغال مددجویان این تشکل ها کم کاری صورت گرفته است.

وی اذعان داشت: ییمارستان های استان تعاملی مناسب برای واگذاری دفاتر به تشکل های فعال در حوزه سلامت داشته اند.

نماینده تشکل های مردم نهاد در اتاق فکر با تاکید براینکه فاصله میان نهادهای دولتی و مردم می تواد توسط این نهادها هم پوشانی شود، گفت: سمن ها نماینده مردم هستند و انتظار است که بتوانیم حداکثر خدمات را برای مردم همدان داشته باشیم.