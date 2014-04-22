خام فروشی مواد معدنی اردبیل خروجی اقتصادی ندارد/سرمایه گذاری معدنی آذری ها

حسین پیرموذن در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: یکی از دلایل سفر آذری ها به اردبیل خرید مواد معدنی به صورت نیمه خام بود که ما پیشنهاد سرمایه گذاری در بخش معدن را به جای خرید خام طرح کردیم.

وی اضافه کرد: استان اردبیل امکانات معدنی قابل توجهی را داراست که باید به ارزنده ترین شکل از آن بهره برداری شود.

وی تاکید کرد: علاوه بر این ماشین آلات صنعتی مناسبی در استان موجود است و به همین دلیل ایجاد واحدهای تولیدی و فرآوری مواد معدنی را امکان پذیر کرده است.

به گفته پیرموذن آذری ها نسبت به سرمایه گذاری در ایران نظر مثبتی داشته و تمایل به توسعه روابط تجاری خود با ما هستند.

وی تاکید کرد: بر روی موضوع سرمایه گذاری معدنی آذری ها توافقاتی صورت گرفته است و در عین حال باید زمینه ای برای رفع موانع بانکی و قانونی نیز فراهم شود.

بلوکه شدن پول های ایرانی رسیدگی می شود

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان با تاکید به اینکه سفیر جمهوری آذربایجان حاوی پیام توسعه بخش صنعتی و اقتصادی بود، اضافه کرد: از جمله مطالبات ایرانی ها رفع موانع بانکی است.

وی ادامه داد: بعد از تحریم پول ایرانی در بانک های باکو بلوکه شده که نسبت به رفع آن از سفیر جمهوری آذربایجان قول مساعد گرفتیم.

پیرموذن تصریح کرد: به دلیل نزدیکی ایران به آذربایجان توسعه روابط تجاری می تواند در عمران و توسعه استان اردبیل تاثیر قابل توجهی داشته باشد.

اعزام هیئت های تجاری ادامه دارد

وی در خصوص ناکامی چهار هیئت تجاری اعزامی اردبیل برای تشکیل اتاق مشترک ایران و آذربایجان اضافه کرد: ناگزیر به اعزام هیئت تجاری هستیم و تا زمانی که مطالبات خود را محقق نسازیم همچنان مراودات خود را ادامه خواهیم داد.

به گفته پیرموذن با توجه به شرایط موجود سفرهای متعدد به آذربایجان موجب شد تا سفیر این کشور به ایران سفر کند.

وی اضافه کرد: علاوه بر این قرار است ماه آینده هیئت تجاری آذری برای بررسی جوانب و زمینه های همکاری تجاری به اردبیل سفر کند.