خدمات رسانی به جامعه عشایر ایلام باید بیشتر شود

به گزرش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد نقی لطفی صبح سه شنبه در جمع مسئولان امور عشایری استان اظهار داشت: عشایر از اقشارتولیدکننده به شمار می رود و تمامی دستگاه ها باید نسبت به خدمات رسانی به عشایر اهتمام ورزند.

وی افزود: توسعه کمی و کیفی خدمات بهداشتی و رفاهی و توسعه راه های عشایری از مهمترین درخواست های جامعه عشایر است وتمامی مسئولان باید به آنها توجه ویژه ای داشته باشند.

وی در ادامه تصریح کرد: عشایر جامعه ای ارزشمند و سردمدار اقتصاد مقاومتی در هر ملتی هستند.

امام جمعه ایلام اضافه کرد: باید خدمات رسانی مناسب به جامعه عشایر صورت گیرد تا از مهاجرت آنها به شهرها جلوگیری شود.

سرپرست امور عشایری استان نیز گفت: با فرارسیدن فصل بهار و سبز شدن مراتع کوهستانی کوچ عشایر آغاز شده و مردم عشایر از استان های همجوار همدان، کرمانشاه ، لرستان و عشایر استان به مناطق خوش آب و علف کوچ می کنند.

علی سلیمی ادامه داد: هزاران نفر از خانوارهای عشایری به مدت چهل روز در استان ایلام اتراق می کنند و 10 هزار خانوار عشایر از مناطق قشلاقی به مناطق ییلاقی استان ایلام کوچ می کنند.





