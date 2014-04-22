حضور مردم در آیین‌ های هفته زن به‌ عنوان یک اصل مدنظر قرار گیرد

حجت الاسلام حسین علی قمری نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: گرامیداشت هفته زن باید از پیام و ارزش‌های معنوی و فاطمی سرشار باشد و با خلاقیت و ابتکار نو و بدیع اجرا شود.

سرپرست تبلیغات اسلامی شهرستان کبودراهنگ با بیان اینکه حضور مردم در آیین‌ های هفته زن باید به‌ عنوان یک اصل مد نظر قرار گیرد، افزود: دین اسلام برای هدایت و سعادت مردم شکل گرفت و در این زمینه خود مردم باید برگزار کننده آیین‌های اسلامی و مذهبی باشند.

وی با اشاره به اینکه تاریخ اسلام باید برای نسل جوان تحلیل شود، بیان داشت: هفته زن بهترین فرصت برای انتقال فرهنگ اسلامی و فاطمی به نسل جوان است.

حجت الاسلام قمری نیا اضافه کرد: باید در برنامه‌های هفته زن و بزرگداشت مقام حضرت زهرا(س) اهداف نقش برجسته این بانوی بزرگوار در جهان اسلام برای همه مردم بازگو شود.

سرپرست تبلیغات اسلامی شهرستان کبودراهنگ عنوان داشت: تقویت روحیه افتخار و بالندگی به ارزش های اسلامی و افزایش گرایش و باورعمومی نسبت به ارزش های فاطمی و علوی از دیگر اهداف برنامه های هفته زن در سال جاری است.

وی با تاکید بر با شکوه اجرا کردن مراسم مذهبی در ادامه گفت: فضاسازی مناسب در جشن های هفته زن یکی از مهمترین موضوعاتی است که باید توجه ویژه‌ای به آن داشت.

حجت‌الاسلام حسین علی قمری نیا با بیان اینکه ایجاد تفرقه بین مسلمانان خواست دشمنان اسلام است، ابراز داشت: به منظور مقابله با تفرقه بین مسلمانان نیازمند بیداری اسلامی در تمام دنیا هستیم.

سرپرست تبلیغات اسلامی شهرستان کبودراهنگ اذعان داشت: ادارات و ارگان ها می‌توانند با تبلیغات محیطی و دینی در فضاسازی و تبیین و ترویج مفاهیم هفته زن نقش داشته باشند و از این طریق موجبات خشنودی ولی امر مسلمین را فراهم کنند.

وی با تاکید بر معرفی گسترده حضرت زهرا(س) در جامعه، اذعان داشت: با هماهنگی های انجام شده با ائمه جماعات و مبلغین، درهفته زن سال جاری نشست های سخنرانی با موضوع و محوریت تبیین و تفسیر مقام و شخصیت حضرت زهرا(س) و نقش این بانوی بزرگوار در حفظ اسلام در مساجد و اماکن مذهبی در حال اجرا است.

حجت الاسلام قمری نیا اظهار داشت: همچنین هفته زن فرصتی مناسب برای شناساندن شخصیت ممتاز و برجسته حضرت زهرا(س) و دستاوردهای ارزنده اسلام به مردم به‌ویژه نوجوانان و جوانان است.

سرپرست تبلیغات اسلامی شهرستان کبودراهنگ افزود: اداره تبلیغات اسلامی کبودراهنگ با هدف انجام یکی از رسالتهای خود مبنی بر آگاه سازی و اطلاع‌ رسانی تصمیم دارد در هفته زن با همکاری روحانیان بیش از ۳۲ مراسم سخنرانی در سطح شهرستان و توابع برگزار کند.

وی بیان داشت: باید همه به ارزش های اسلامی ارج نهیم و قدرشناس این افتخارات باشیم.

حجت الاسلام قمری نیا اضافه کرد: نسل جوان امروز وظیفه سنگین حفاظت از انقلاب اسلامی ایران را بر عهده دارند و مسئولان باید با حمایت خود از جوانان در راه کسب علم و دانش و حفظ ارزشهای اسلامی و رسیدن به خودکفایی باشند.

سرپرست تبلیغات اسلامی شهرستان کبودراهنگ عنوان داشت: همچنین برنامه های تبلیغی و دینی همزمان با هفته زن در این شهرستان اجرا می‌ شود.

وی در ادامه گفت: برگزاری سلسله گفتمان ها و کلاس های احکام در شهرستان و توابع از جمله برنامه ها است که در این مدت اجرا می ‌شود.

حجت الاسلام قمری نیا ابراز داشت: اعزام مبلغان در این هفته در حال اجرا است که گفتمان ها و سخنرانی ها را مدیریت می ‌کنند.

سرپرست تبلیغات اسلامی شهرستان کبودراهنگ اذعان داشت: در راستای هفته زن، برنامه های هیئت های مذهبی بانوان نیز متناسب با موضوع از جمله برپایی مراسم جشن در بخش مرکزی و روستاها در حال اجرا است.

وی در پایان گفت: برای هفته زن برنامه های متنوعی پیش بینی شده که طبق مصوبات جلسه هماهنگی برنامه ها که با حضور مسئولان هیئات مذهبی برگزار شد، در حال اجرا است.