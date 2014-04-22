  1. حوزه و دانشگاه
۲ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۰:۳۴

جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی امشب برگزار می شود

جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی امشب برگزار می شود

تازه ترین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی امشب در نهاد ریاست جمهوری برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، تازه ترین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی امشب با حضور رئیس جمهور در نهاد ریاست جمهوری برگزار می شود.

در این جلسه، موضوع تایید برخی دیگر از روسای دانشگاههای کشور که از طریق فرجی دانا به این شورا معرفی شده اند بررسی می شود.

کد مطلب 2275836

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