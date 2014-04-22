اردبیل نیازمند جایگزینی گونه های مقاوم باغی است

به گزارش خبرنگار مهر، عدیل سروی صبح سه شنبه در جلسه کمیته بررسی و اصلاح و جایگزینی گونه های مقاوم باغات استان افزود: دستیابی به این مهم با تشکیل کمیته بررسی و اصلاح و جایگزینی گونه های مقاوم باغات باید به صورت جدی پیگیری شود.

وی با بیان اینکه همه ساله باغات استان در مقابل سرما و یخبندان بهاره خسارات فراوانی می بینند، ادامه داد: سرمازدگی علاوه بر ضررهای مالی برای کشاورزان و باغداران، تولیدات این استان را نیز با کاهش مواجه کرده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان با تاکید براینکه مقابله با این بحران نیازمند استفاده از گونه های مقاوم درختان است، تاکید کرد که این مهم عملی نمی شود مگر اینکه پژوهشگران، محققان، اساتید و مراکز علمی در این زمینه ورود کنند.

وی تشکیل کمیته تحصصی بررسی و اصلاح و جایگزینی گونه های مقاوم باغات استان را در این راستا برشمرد و تصریح کرد: برای حل مشکل تولید کنندگان و باغداران باید پاسخ صحیح مقابله با سرمازدگی تهیه شود.

سروی با اشاره به اهمیت نتایج تحقیقاتی و یافته های واقعی عرصه های پژوهش ادامه داد: امسال سرمازدگی خسارتی بالغ بر 600 میلیارد تومان به باغداران استان تحمیل کرد که قابل توجه می باشد.

وی با اشاره به تحقیقات صورت گرفته در این زمینه متذکر شد: مشخص شده که در میان گونه های حساس سرمازدگی تعدادی از درختان بودند که گلهای آنها تا منهای 16 درجه سانتیگراد را متحمل شدند. این همان فاکتوری است که باید توسط متخصصان پیگیری و با شناسایی خصوصیات ژنتیکی نسبت به تکثیر آنها اقدام کنند.

چمنی رئیس دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی نیز در این جلسه با اشاره به راه اندازی 20 رشته در سطح دکترا و 27 رشته در سطح کارشناسی ارشد در گرایش کشاورزی در این دانشگاه، افزود: دانشگاه محقق اردبیلی این آمادگی را دارد که محوریت پروپزال ها و عناوین پایان نامه های دانشگاهی را به فراخور تحقیقات موردی بویژه بررسی و تعیین گونه های مقاوم درختان مثمره تهیه و ارائه کند.