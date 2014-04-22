بسکتبال همدان نیازمند سرمایه گذاری/ ورزش حمایتی خارج از اعتبارات دولتی می خواهد

به گزارش خبرنگار مهر، بسکتبال یک ورزش گروهی و با کمک یک توپ است که هدف اصلی از ابداع چنین ورزشی ایجاد فعالیت در محیط سربسته‌ ای در فصل زمستان بوده تا ورزشکاران بتوانند در این فصل نیز فعالیت داشته و با ورزش فرم بدنی و وضعیت جسمانی خود را در حد مطلوب حفظ کنند.

بسكتبال برخلاف بسياری از ورزش های ديگر از ابتدای امر مورد توجه خانم ها نيز قرار گرفت و اولين تيم بانوان در سال 1891 در محل كار يا دانشكده مخترع آن تشكيل و در سال 1899 ميلادی برای اولين بار كتاب قانون بسكتبال برای بانوان منتشر شد.

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استان همدان نیز که دارای ورزشکاران بسیاری در رشته های مختلف است به این ورزش بیگانه نیست اما مشکلات همچنان دست و پای ورزشکاران را برای صعود به مراحل حرفه ای بسته است.

با این وصف با رئیس هیئت بسکتبال استان همدان به گفتگو نشستیم و وضعیت هیئت بسکتبال و این ورزش را در استان همدان بررسی کردیم.

هیئت های ورزشی در همدان مشکل اسپانسر دارند

رئیس هیئت بسکتبال استان همدان در این زمینه با بیان اینکه اعتبارات هیئت های ورزشی دولتی است و اداره ورزش و جوانان در حد توان هیئت ها را ساپورت مالی می کند، گفت: اما متاسفانه هیئت های ورزشی در استان همدان با مشکلات مالی و اسپانسر مواجه هستند.

پروریز ریحانی بیان داشت: اگر هیئت های ورزشی بخواهند در بحث قهرمانی پیش روند و رشد کنند اعتبارات کافی نیست و اعتباراتی خارج از اعتبارات دولتی می خواهد که متاسفانه در این زمینه در استان همدان ضعیف عمل می شود.

وی با بیان اینکه در زمینه حمایت های مالی هیئت بسکتبال کارهایی را انجام داده است، افزود: برای تیم دختران که سه سال متمادی است در لیگ دسته یک کشور حضور پیدا می کنند سال گذشته شهرداری ملایر اسپانسر شد و حمایت های لازم را به عمل می آورد.

ریحانی در ادامه گفت: همچنین در سال گذشته برای تیم پارسیان الوند در بخش آقایان نیز از اسپانسرهای خصوصی استفاده کرده ایم و تمام بچه های همدان در داخل استان همدان شناسایی شدند و در مسابقات شرکت می کنند.

رئیس هیئت بسکتبال استان همدان ابراز داشت: هر چه رده تیم های ورزشی بالا روند هزینه ها نیز بالاتر می رود.

وی با بیان اینکه مسئولان استانی باید دید بازتری نسبت به سایر رشته ها داشته باشند، اضافه کرد: متاسفانه بیشترین نگاه مسئولان، حمایت ها، حرکت ها و دیدگاه ها به سمت فوتبال است اما سایر رشته ها نیز حرف برای گفتن دارند.

ریحانی اظهار داشت: شور و نشاط تنها در مسابقه فوتبال نیست بلکه در ورزش های جمعی دیگر نیز وجود دارد و مسئولان باید به این امر توجه داشته باشند.

رشته بسکتبال در همدان در زمینه تمرینات مشکل ندارد

رئیس هیئت بسکتبال استان همدان اظهار داشت: رشته بسکتبال در استان همدان در زمینه تمرینات مشکل ندارد و سالن ها در اختیار تیم بسکتبال است و خوشبختانه اداره کل ورش و جوانان یک سانس سالن شش هزار نفری انقلاب را به بسکتبال داده که این سالن بسیار استاندارد است و بسکتبال می تواند در این سالن میزبان مسابقات باشد.

وی با بیان اینکه استان همدان در بحث ساخت و سازهای ورزشی مشکل ندارد، افزود: در این راستا در استان همدان به خوبی عمل شده و تعداد اماکن ورزشی و سرانه ورزشی بالا رفته است.

ریحانی عنوان داشت: همدان در حال حاضر به یک خوابگاه برای ورزشکاران نیاز دارد و در این راستا باید برنامه ریزی شود.

رئیس هیئت بسکتبال همدان اضافه کرد: از مسئولان انتظار می رود با دید باز و مساوی به ورزش استان همدان نگاه کنند چراکه کشتی، والیبال و هاکی همدان نیز در سطح کشور مطرح هستند و باید برای این رشته ها نیز برنامه ریزی و سرمایه گذاری شود.

در ادامه یکی از علاقه مندان به ورزش بسکتبال گفت: بسکتبال یک بازی گروهی و فرح بخش است اما در همدان کمتر به آن بها داده می شود.

بسکتبال در بین جوانان همدانی نهادینه شود

مسلم صمدی بیان داشت: اگر مسئولان ورزشی استان و بلکه ایران بخواهند در این رشته در دنیا حرفی برای گفتن داشته باشد باید این ورزش را در بین مردم و خصوصا جوانان نهادینه کنند.

این علاقه مند به ورزش بسکتبال اظهار داشت: یکی از راهکارهای ترویج بسکتبال در بین جوانان این است که در هر محله و یا پارکی یک تور بسکتبال زده شود تا جوانان به راحتی بتوانند در این ورزش فعالیت کنند و تا حتی اگر نمی خواهند بسکتبال را به طور حرفه ای و قهرمانی دنبال کنند بتوانند به راحتی برای تفریح به آن دسترسی داشته باشند.

وی ابراز داشت: از دیگر برنامه ها برای رشته بسکتبال تشویق دانش آموزش به این ورزش مفرح است و اینکه دانش آموزان از طریق هیئت بسکتبال و یا باشگاه ها استعداد یابی شوند و از آنها حمایت های لازم به عمل آید.

صمدی اذعان داشت: اگر می خواهیم که ورزش بسکتبال در استان به صورت حرفه ای و قهرمانی دنبال شود باید به این ورزش به طور خاص و ویژه نگاه کنیم.

این علاقه مند به ورزش بسکتبال گفت: همچنین می توان برای جذب جوانان به بسکتبال در مدارس از جوانان استعدادیابی و تا مرحله حرفه ای و قهرمانی از آنان حمایت های لازم به عمل آورد.

وی اذعان داشت: یکی از عوامل رشد ورزش بسکتبال در سایر کشورها نسبت به ایران این است که امکانات رشته ورزش بسکتبال به راحتی برای علاقه مندان به این ورزش در اختیار آنهاست و افراد می توانند در هر زمان و هر مکان که خواستند به این ورزش بپردازند.

صمدی بیان داشت: در راستای همگانی کردن ورزش، شهرداری همدان نیز می تواند وارد عمل شود و در پارک ها زمینی را برای بسکتبال و استفاده مردم از این زمین مهیا کند تا جوانان مجبور به هزینه ای برای تفریح کردن نباشند و به راحتی به این ورزش جذب شوند.

با مطالبی که ارائه شد هیئت بسکتبال همدان در زمینه حمایت بخش های خصوصی و اسپانسر مشکلاتی دارد که می طلبد سرمایه گذاران در بخش ورزش نیز وارد شوند و از تیم های ورزشی همدان حمایت کنند چراکه ورزش همدان در بحث قهرمانی حرف هایی برای گفتن دارد و همدان در راستای ورزش از استان های موفق است که برای پیشرفت بیشتر به حمایت سرمایه گذاران نیاز دارد.